Vis Sezze-Arce 3-1: 3 punti per la testa della classifica

La Vis Sezze torna al successo e batte l'Arce nella 12esima giornata di campionato con il risultato di 3 a 1. Dopo varie occasioni in avvio di gara, al 26’ ci pensa il solito Giannone dal dischetto a sbloccare la gara. Bastano dieci minuti per il raddoppio, che arriva al 37’ con Loria. Alla ripresa, Pintori accorcia le distanze su rigore ma la Vis non si arrende e prova a mettere il risultato in salvo più di una volta. Al 26' del secondo tempo Escudero commette un fallo che gli vale il secondo giallo e che lascia in 10 l'Arce. Sugli sviluppi di una punizione, al 27', ci pensa ancora Loria con un gol che vale il tris. La Vis torna alla vittoria e sale a 27 punti in classifica, in testa a pari merito con la Lupa Frascati.

Vis Sezze (4-3-3): Caruso, Franchin, Di Trapano, Valente, Marchetti, Giannone, Compagno (49’ st Frateloreto), Dell’Aguzzo (38’ st M. Mollo), Onorato, Palluzzi (17’ st Consoli), Loria. A disp. Califano, Cecconi, Diaco, Hajdari, D. Mollo, Rieti. All. F. Catanzani.

Arce 1932 (4-4-2): Liberatori, Moriconi, Escudero, Turmalaj (33’ st Pace), Marini, Gallo, Pintori, Mancini (1’ st Martiniello), Basilico (31’ st Felea), Norcia (41’ st Sanna), Testa (1’ st Pompili). A disp. Ferrazzoli, Sciucco, Jacob, Caruso. All. Ferrazzoli

MARCATORI: 29’ pt Giannone rig (VS), 37’ pt, 27’ st Loria (VS), 3' st Pintori (A).

ARBITRO: Iudicone di Formia

ASSISTENTI: Ceci e Perruzza di Frosinone

AMMONITI: 14’ pt Caruso (VS), 17’ pt Turmalaj (A), 40’ pt Testa (A), 30’ st Basilico (A).

ESPULSI: 26’ st Escudero [somma cartellini gialli] (A).