Acqua torbida nelle case: autobotti per i cittadini in cinque comuni della provincia

Come spesso accade, in conseguenza delle abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi in alcuni comuni del sud pontino si verificato nuovamente il fenomeno dell’acqua torbida. Ad annunciarlo, proprio lunedì 9 gennaio quando l’intera provincia è stata attraversata da una breve perturbazione che ha portato ad abbondanti piogge, era stata Acqualatina.

Nella mattinata di oggi, la stessa società, ha invece fatto sapere che proprio per fronteggiare i disagi nei comuni di Formia (che ha emanato un'ordinanza di divieto di consumo di acqua potabile), Minturno, Spigno Saturnia, Castelforte e Santi Cosma e Damiano, serviti dalla Centrale Capodacqua, saranno disponibili delle autobotti.

Le autobotti saranno così distribuite:

- Formia: piazza Antonio Ricca; piazzale Case Popolari di Castellonorato; via Frassini; piazza Sant’Andrea; parcheggio antistante scuole elementari di Gianola

- Minturno: piazza Roma (antistante palazzo comunale); piazza Fratelli Pimpinella; presso centro anziani (zona Tufo)

- Spigno Saturnia: parcheggio sul retro della sede comunale; antistante il ristorante “Fornacella”; piazza Municipio

- Castelfort: Suio Alto antistante sede Protezione Civile; via delle Terme - Piazza Suio Forma; presso la piazza adiacente il Comune

- Santi Cosma e Damiano: presso la Banca del Garigliano in Via F. Baracca; via Veneto, presso la piazza antistante la chiesa; presso il parco giochi di Cerri Aprano