Coronavirus Latina, i nuovi casi crescono ancora: 153 in provincia. Ma nessun decesso

In aumento il numero dei contagi rispetto a ieri quando erano stati 125; i guariti sono 151. A Latina registarti 33 nuovi positivi, 22 a Terracina e 21 a Cisterna; 7 ancora a Roccagorga

Cresce ancora rispetto a ieri la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: i nuovi casi di oggi, giovedì 25 febbraio, sono 153 contenuti nel bollettino che è stato diffuso dalla Asl. Già ieri era stato registrato un primo aumento con i nuovi positivi, 125, che avevano raddoppiato nel numero quelli del giorno precedente (lo scorso martedì erano stati 62). In crescita anche i tamponi effettuati, che tra molecolari e antigenici, nelle scorse 24 ore sono stati oltre 1200.

Nel mese di febbraio salgono così a 2454 i contagi totali riscontrati tra i residenti della provincia di Latina.

Coronavirus Latina: la distribuzione dei contagi

Analizzando il bollettino si nota che sono 7 i nuovi casi notificati dalla Asl a Roccagorga in zona rossa da 10 giorni ormai; zero, invece, quelli accertati sull’isola di Ponza osservata speciale dopo che nei giorni scorsi è stata registrata un’impennata di contagi. Tornano a crescere i nuovi positivi, invece, a Latina città (sono 33 oggi), come anche a Terracina (22) e a Cisterna (21). Sono 12 i casi ad Aprilia, 9 a Fondi, 7 a Minturno e a Sezze oltre che a Roccagorga; poi 6 a Formia e 5 a Pontinia, 4 a Sperlonga, 3 a Cori, Sonnino, San Felice Circeo e Sabaudia dove nelle scorse ore è stato confermato il primo caso di variante inglese della provincia pontina. Altri 2 casi sono invece stati riscontrati tra i residenti di Gaeta, uno rispettivamente ad Itri, Maenza, Monte San Biagio, Priverno, Rocca Massima e Sermoneta.

Coronavirus Latina: nessun decesso

Ma la buona notizia di oggi è che non c’è stato alcun decesso nelle scorse 24 ore tra i pazienti pontini. Solo altre due volte era accaduto nel mese di febbraio durante il quale i morti totali sono stati 57 (406 da inizio pandemia). Nelle scorse 24 ore, infine, registrati 151 nuovi guariti.