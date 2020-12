Coronavirus, feste in zona rossa anche a Latina: centro città vuoto a Natale

Feste in zona rossa anche a Latina e nella provincia pontina secondo le ultime disposizioni del Governo per contenere la diffusione del coronavirus. Strade deserte nel giorno di Natale nel centro del capoluogo che abbiamo attraversato sia nella mattinata del 25 dicembre che nel tardo pomeriggio quando il silenzio viene rotto solo dal rumore della pioggia e l’aria che si respira è davvero surreale.

Sono lontane le immagini del centro reso vivo da tantissime persone. Anche il tradizionale concerto gospel che ormai da anni anima il cuore di Latina il 25 dicembre, e che quest’anno ha visto esibirsi i Big Soul Mama, è stato spostato al Cambellotti come deciso dal Comune in collaborazione con Ventidieci e Hygenia ed è stato trasmesso in diretta streaming. Un modo per non rinunciare ad un momento che nel tempo è stato sempre più apprezzato dai cittadini. “Abbiamo voluto mantenere l’appuntamento non per affezione retorica alla tradizione - ha detto l’assessore alla Cultura Silvio Di Francia -, peraltro recentissima, ma per comunicare una volontà che è, appunto, quella di non rassegnarsi”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E così oggi, 25 dicembre, il centro città è apparso completamente vuoto; poche le auto anche all’estero della Ztl (alcune delle deroghe concesse dal decreto Natale prevedono, infatti, spostamenti per andare a fare visita, per un massimo di due persone e fino alle 22, a parenti ed amici). Una scena questa che fa tornare alla mente il periodo del lockdown e che rivedremo per altri giorni durante queste feste. La zona rossa è prevista infatti ancora per il 26 e 27 dicembre e poi di nuovo dal 31 dicembre al 3 gennaio e ancora il 5 e 6 gennaio.