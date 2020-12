Coronavirus, Latina maglia nera per nuovi contagi: sono di nuovo sopra i 200

Sono di nuovo oltre quota 200 (210 per la precisione) i casi della provincia di Latina, con quattro decessi. E' il dato contenuto nel bollettino della Asl di ieri, 8 dicembre, che segnala nuovi contagi in 24 comuni pontini.

Coronavirus Latina, i nuovi casi comune per comune

Nella città di Latina, con 42 contagi, ancora una volta il numero più elevato. Altri 34 casi ad Aprilia; 17 a Cisterna, 14 a Terracina. E ci sono positivi anche nei comuni di Cori (12), Priverno (11), Formia (10), Minturno (9), Sezze (8), Fondi (6), Sonnino (6), Gaeta (6), Pontinia (6), Monte San Biagio (5), Santi Cosma e Damiano (5), Itri (4), San Felice Circeo (3), Castelforte (2), Lenola (2), Rocca Secca dei Volsci (2), Sermoneta (2), Spigno Saturnia (2), Norma (1), Prossedi (1).

In provincia 178 decessi dall'inizio della pandemia

Aumentano anche le vittime del covid, che nelle ultime 24 ore sono state quattro dopo la prima giornata senza decessi dopo molte settimane registrata il 7 dicembre. I pazienti deceduti erano residenti nei comuni di Gaeta, Latina, Sonnino e Fondi. Due di loro avevano 65 anni, gli altri 92 e 98 anni. Le vittime totali arrivano così a 178 dall'inizio della pandemia..

Gli attuali postivi sono 7329

Sono 7329 gli attuali positivi in provincia di Latina, di cui 7127 in isolamento domiciliare e 112 ricoverati. Il totale dei pazienti contagiati dall'inizio della pandemia è ora di 11.174, con indice di prevalenza di 194,24. I guariti sono invece complessivamente 3667. 140 in più nelle utlime 24 ore.

Coronavirus Lazio: i numeri dei nuovi contagi

Su quasi 17mila tamponi processati nel Lazio, i nuovi casi di positivitò sono 1501, con 33 morti e 973 persone guarite. Se la città di Roma resta sotto i 900 nuovi positivi, nel resto della provincia di Roma i nuovi contagi ammontano a 298 mentre nelle altre province del Lazio è Latina ad avere la maglia nera dei contagi. Sono infatti in totale 379 i nuovi casi, 210 dei quali solo nella provincia pontina rispetto a Frosinone che ne ha invece 121, a Viterbo che ne registra 33 e a Rieti che ha solo 15 nuovi positivi. Gli attuali casi positivi nel Lazio sono 94.009, di cui 3.091 ricoverati non in terapia intensiva, 341 ricoverati in terapia intensiva, 90.577 in isolamento domiciliare. Il totale dei casi esaminati è di 133.128, di cui 2701 deceduti e 36.418 guariti. "Calano ancora i ricoveri e le terapie intensive - spiega l'assessore D'Amato - ma occorre mantenere il rigore per continuare ad abbassare la curva".

Gli orari dei drive-in durante le feste

Per quanto concerne il servizio dei drive in, in previsione delle prossime festività natalizie ci saranno delle variazioni di orario. In particolare, il servizio sarà attivo dalle 8:30 alle 13 nelle giornate del: 8, 24, 26, 31 dicembre 2020 e 6 gennaio 2021. Chiusura totale invece nelle giornate del 25 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021. Rimarrà sempre aperto il drive in lunga sosta di Fiumicino e l'aeroporto di Ciampino secondo disponibilità in base ai voli aerei (qui tutti i dettagli).

Test antigenici in farmacia

Per quanto concerne i test antigienici, nella giornata di sabato per la prima volta quelli eseguiti nelle farmacie hanno superato i test rapidi eseguiti nei laboratori privati. Su oltre 10mila test antigienici rapidi, 6671 sono stati eseguiti nelle farmacie e 4970 nei laboratori.

