Natale con il Coronavirus, contagi nuovamente in rialzo in provincia e nella regione

I dati del contagio da Coronavirus non hanno concesso una tregua neppure nel giorno di Natale quando sono stati rilevati in provincia di Latina, secondo il bollettino della Asl pontina, 217 nuovi casi aumenta: un numero che segna un incremento netto dopo una settimana durante la quale il dato era rimasto sempre al di sotto di quota 200. Sono stati 64 i guariti nelle ultime 24 dopo che per giorni il dato delle guarigioni era sempre stato più alto di quello dei nuovi positivi.

Natale in zona rossa: centro di Latina deserto

Feste in zona rossa anche secondo le disposizioni del Governo per contenere la diffusione del coronavirus. Strade deserte nel giorno di Natale in centro a Latina e l’aria che si respira è davvero surreale (qui il racconto per immagini).

Coronavirus Latina: altri 3 decessi

Nelle scorse 24 ore si sono inoltre registrati altri 3 decessi: le vittime sono due pazienti residenti nel capoluogo e un terzo residente fuori provincia ma comunque in carico alla Asl di Latina. Un dato, quello dei decessi, sempre alto nel territorio pontino che da inizio pandemia ha pianto la morte di 238 persone. Pesa sul bilancio totale il numero dei decessi raccontati durante questa seconda ondata, 183 tra novembre e dicembre, 88 dei quali solo nel mese in corso.

Coronavirus Lazio: numeri ancora in aumento

E sono ancora in aumento i numeri in tutto il Lazio dove i nuovi contagi sono 1691 (+172 rispetto alla vigilia di Natale) a fronte di oltre 16mila tamponi processati (+1203). Lo scorso mercoledì 23 dicembre, dopo oltre due mesi, per la prima volta i casi giornalieri erano scesi sotto quota mille in tutta la regione. Il rapporto tra tamponi e positivi è di nuovo salito al 10% e sono in aumento anche i decessi, 31 quelli registrati nelle scorse 24 ore (+7), 1077 i guariti. In calo invece i ricoveri e le terapie intensive.

Coronavirus Lazio: i dati di tutte le province

I contagi nella Capitale tornano sopra quota 700 (sono 758), mentre nel resto della provincia di Roma sono 452. Nelle altre province si registrano oggi 481 nuovi casi, 217 dei quali appunto nel territorio pontino. Altri 161 sono stati registrtati nella provincia di Frosinone, 41 in quella di Viterbo e 62 in quella di Rieti.

Coronavirus Lazio: il bollettino del giorno di Natale

Nel Lazio il numero dei guariti totali (76104) ad oggi è più alto di quello degli attuali positivi (76074), mentre sono 2666 i ricoveri e 290 le terapie intensive. I contagi totali da inizio pandemia sono 155667, 3489 i decessi.