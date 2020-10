Coronavirus, i contagi non si fermano: 658 in una settimana in provincia. In 5 giorni 6 decessi

Quello che si sta per chiudere è stato il mese più difficile in provincia di Latina: nel pieno della seconda ondata in tutto il territorio pontino nei primi 30 di ottobre sono stati registrati oltre 2mila contagi da coronavirus - sono stati 2218 - di cui 658 in questa settimana; 13 i decessi. Ma sono aumentati anche gli attuali positivi che ad inizio mese erano 533 e allo stato attuale, secondo gli ultimi dati ufficiali diffusi ieri dalla Asl con il bollettino, sono 2503. I ricoverati sono 148. Numeri che fotografano la situazione attuale aggiornata nelle scorse 24 ore con gli ultimi 154 casi contenuti nel report giornaliero dell’Azienda sanitaria locale.

Coronavirus Latina: la mappa dei nuovi contagi

I contagi di ieri ieri sono stati registrati in 24 diversi comuni della provincia: i dati più alti ancora una volta nelle due città di Aprilia e Latina rispettivamente con 33 e 32 nuovi contagi in sole 24 ore; gli altri sono poi stati accertati a Bassiano (1), Castelforte (4), Cisterna (17), Cori (2), Fondi (5), Formia (10), Gaeta (3), Itri (2), Lenola (2), Maenza (1), Minturno (10), Monte San Biagio (1), Norma (1), Pontinia (2), Priverno (1), Roccasecca dei Volsci (1), San Felice Circeo (3), Sabaudia (3), Santi Cosma e Damiano (2), Sermoneta (1), Sezze (5) e Terracina (12).

Coronavirus Latina: aumentano i decessi

Sei i decessi questa settimana nella provincia di Latina, 15 dall’inizio del mese. Con il bollettino di ieri, infatti, la Asl ha dato comunicazione anche della morte di un paziente di 82 anni di Aprilia che aggrava ulteriormente il bilancio da inizio pandemia in provincia con i decessi che sono saliti a 54.

Coronavirus Latina: tutti i numeri

Come detto gli attuali positivi in tutto il territorio sono 2503 con 2355 persone che sono in cura presso il proprio domicilio; i guariti sono arrivati a 882, mentre i contagi totali da inizio pandemia sono 3439 con un indice di prevalenza - il numero delle persone risultate positive per 10.000 abitanti - che è arrivato a 59,78.

Coronavirus Lazio: numeri record

Numeri record ieri nel Lazio che per la prima volta supera quota 2mila contagi giornalieri. Su oltre 25mila tamponi effettuati i casi sono stati 2246, 251 in più rispetto al giorno precedente, con 17 decessi e 194 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi processati è salito a 8,8%.

D’Amato: “Tutto dipende dal rigore nei comportamenti”

"Ringrazio tutti gli operatori dei nostri servizi dell’emergenza per l’attività che stanno svolgendo nel rispetto dei protocolli clinici per i pazienti covid e no covid. E’ una fase di grande pressione sui servizi - spiega l'assessore alla Sanità D'Amato - ma in nessun caso viene meno la sicurezza grazie alla separazione dei percorsi fin dalla fase del pre-triage. Ora tutto dipende dal rigore nei comportamenti delle persone. Bisogna evitare tutte le occasioni di contatto che non siano strettamente necessarie. Non si può scambiare causa per effetto. La causa dipende dai comportamenti individuali, l’effetto è ciò che viene chiesto ai servizi sanitari. Il tema di fondo è raffreddare la curva del virus”.

Coronavirus Lazio: 3700 casi positivi nelle scuole

Sono stati ad oggi 3700 i casi positivi nelle scuole del Lazio: il bilancio da parte dell’Unità di Circi della Regione. Di questi 3007 hanno interessato gli studenti, 693 il personale scolastico. Sono 138 le scuole con focolaio e 11 quelle chiuse dalle Asl temporaneamente per le operazioni di sanificazione.

Coronavirus Lazio: tutti i numeri

Sulla base dei dati di ieri sono 31747 gli attuali positivi in tutta la regione con i pazienti ricoverati in terapia intensiva che sono saliti a 175; 1873 quelli ricoverati non in terapia intensiva. In isolamento domiciliare al momento ci sono 29699 persone; i guariti sono 11196, i decessi 1190. Da inizio pandemia sono stati accertati 44133 casi totali.

