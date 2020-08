Coronavirus Latina: 10 casi in 3 giorni in provincia. Regione: “Nuovi cluster legati a movida e calo di attenzione”

Sono saliti a 615 i casi di coronavirus nella provincia di Latina, 10 quelli conteggiati dall’inizio del mese di agosto e la maggior parte legati al cosiddetto “focolaio della movida” di Latina e Sabaudia, che ha portato alla chiusura temporanea di diverse attività nei due comuni e nato in seguito alla scoperta della positività di un bagnino che lavora presso un chiosco nella città delle dune. Sono invece 2 i contagi comunicati dalla Asl di Latina nella giornata di ieri, lunedì 3 agosto, e riguardano come hanno fatto sapere dall’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio “un uomo e una donna di rientro dalla Repubblica Dominicana con scalo a Madrid"; è in corso l’attività del contact tracing internazionale.

“Focolaio della movida”: tamponi drive in

Intanto è stato attivato ieri mattina presso il Padiglione Porfiri all’ospedale Goretti (con ingresso su viale Michelangelo) il drive in per i tamponi alle persone che hanno avuto contatti con i positivi del “focolaio della movida”. In oltre 200 si sono presentati per essere sottoposti al test tra quelli che sono stati contattati dal Servizio di Igiene Pubblica della Asl che rinnova comunque l’appello a chi non lo avesse fatto a chiamate il numero verde per l’emergenza Covid 800.118.800. Attesa per gli esiti.

“Cluster di Fregene e Sabaudia legati a movida e calo di attenzione”

Nel Lazio l’attenzione in queste ore è puntata oltre che su Sabaudia anche su Fregene dove è stato chiuso uno stabilimento balneare in seguito ad una positività. “I cluster di Sabaudia e Fregene sono legati alla movida e a calo di attenzione” dichiarano dall’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio”. L’appello che viene rivolto soprattutto ai giovani, in questo momento dell’emergenza estremamente delicato, è quello di “evitare assembramenti, feste in spiaggia e in discoteca”, ritenuti questi “elementi essenziali per limitare la diffusione del virus”.

Coronavirus Latina: tutti i numeri

Come detto sono 615 i casi di coronavirus totali in tutto il territorio provinciale da inizio pandemia, con un indice di prevalenza - vale a dire il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti - pari a 10,69. Gli attuali positivi sono ad oggi 51, 28 i ricoverati. I guariti restano 527, 37 i decessi.

Coronavirus Lazio: tutti i numeri

Sono 15 i nuovi casi registrati ieri nel Lazio; di questi, hanno comunicato dall’Assessorato regionale alla Sanità, 9 sono di importazione. Sono così saliti a 8697 i contagi totali, mentre sono 974 gli attuali positivi. I guariti sono saliti a 6859, mentre i decessi sono 864.

Articolo in aggiornamento