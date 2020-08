Coronavirus Latina: salgono a 617 i contagi totali in provincia, in 49 ancora positivi

Dopo tre giorni senza casi di coronavirus tra i residenti della provincia di Latina, torna a crescere la curva dei contagi: ci sono infatti due nuovi positivi. La conferma arriva dalla Asl pontina con il bollettino di oggi, venerdì 7 agosto. I due nuovi casi - entrtambi trattati a domicilio - sono stati registrati a Latina ed Aprilia (questo secondo paziente era già in isolamento domiciliare). Prima di questi, gli ultimi positivi comunicati dall'azienda sanitaria locale (ma che non rientrano nel conteggio totali perché non residenti in provincia) risalivano al 5 agosto ed erano uno dei migranti ospitati nel Cas di Cori e un minore ospite di una comunità di Cisterna (questo caso notificato da un’altra Asl).

Coronavirus Latina: i numeri

Con i nuovi dati diffusi oggi, salgono a 617 i casi totali accertati dalla Asl nel territorio pontino, con un indice di prevalenza - cioè il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti - salito a 10,73. Gli attuali positivi sono ora 49, 28 dei quali sono ricoverati in ospedale. Sono aumentati negli ultimi giorni i guariti - 4 in più da inizio settimana - arrivati ad un totale di 531; sempre 37 i decessi totali.

Coronavirus Lazio: tutti i numeri

Mentre si attendono i dati aggiornati da parte dell'Assessorato alla Sanità della Regione, nel Lazio sono 8744 i contagi totali da inizio pandemia, 993 gli attuali positivi; i guariti sono arrivati a 6886, i decessi sono 865.

L’appello ai donatori

E’ arrivato dall’assessore regionale alla Sanità D’Amato ieri un appello ai donatori. “Voglio rivolgere un appello alla donazione di sangue prima di andare in ferie - ha detto D’Amato -; è un gesto di generosità verso il prossimo e i donatori riceveranno gratuitamente il test sierologico".

Coronavirus: le altre notizie

