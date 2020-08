Coronavirus: non si fermano i casi in provincia e nel Lazio. Asl: “Alta l’attenzione e rispettiamo le regole”

Un fine settimana delicato per il Lazio e la provincia pontina dove solo nella giornata di ieri sono stati registrati 12 nuovi casi di coronavirus, 68 in tutta la regione. “Siamo tornati ai livelli di maggio, se continua così si rischia di pregiudicare l’apertura delle scuole in sicurezza” aveva detto il giorno di Ferragosto l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’amato aggiungendo: “Trovo assurdo che c’è chi si diverte ballando in discoteca, negando l’esistenza del Covid e senza nessuna misura di prevenzione, mentre i nostri operatori sanitari trascorrono il Ferragosto a fare tamponi a 40 gradi con le tute di protezione per difendere la salute di tutti. Basta ipocrisie o ci mettiamo in testa che non dobbiamo abbassare la guardia oppure i rischi sono molto elevati”.

Coronavirus Latina: il punto

Come detto sono stati 12 i nuovi casi confermati dalla Asl ieri, domenica 16 agosto, con il consueto bollettino. Di questi 3 sono di rientro dall’estero (2 da Malta e uno dall’Ucraina), 5 sono stati registrati a Sezze e si riferiscono ad una casa di riposo, e altri 4 a Gaeta e sono “un cluster familiare con un link ad un caso già noto e isolato” ha spiegato l’Assessorato regionale alla Salute. Dodici nuovi casi che si aggiungono ai 17 registrati la scorsa settimana. Un appello è arrivato dalla Asl di Latina: “Al fine di evitare possibili nuove ondate di diffusione del Covid-19 e i conseguenti provvedimenti, si raccomanda vivamente a tutta la popolazione - e in special modo ai giovani - di non abbassare il livello di attenzione nel contrasto alla pandemia, rispettando rigorosamente le vigenti prescrizioni in ordine al divieto di assembramento, alla mobilità delle persone, al frequente e corretto lavaggio delle mani, all’utilizzo delle mascherine e al rispetto delle distanze minime di sicurezza”.

Coronavirus Latina: tutti i numeri

Sono 654 i contagi totali in provincia di Latina; 79 gli attuali positivi; di questi 39 sono ricoverati in ospedale. Restano 538 le persone guarite, 37 i decessi.

Coronavirus Lazio: 68 casi in un giorno

Nella sola giornata di ieri sono stati registrati 68 nuovi casi nel Lazio, di questi un terzo riguardano un cluster in una casa di cura (Asl Roma 1) e altrettanti sono di importazione o riguardano rientri dalle vacanze: 7 casi di rientro da Malta, 3 casi dalla Croazia e altrettanti dall’Ucraina, dalla Spagna (uno da Formentera) e dalla Grecia (Corfu’), un caso rispettivamente dalla Romania e dal Libano.

D’Amato: “Test a Fiumicino”

Da oggi tutti i drive-in sono operativi 7 giorni su 7 (dalle ore 9 alle ore 18) per i tamponi. Ricordiamo che in provincia sono stati allestiti presso l’ospedale Santa Maria Goretti a Latina e al Di Liegro a Gaeta. Al via ieri, invece, i test all’Aeroporto di Fiumicino che è il primo scalo internazionale italiano a partire con i test; “voglio ringraziare ADR e il Ministero della Salute” ha detto l’assessore D’Amato. Da oggi al via i test anche a Ciampino. “Si tratta di uno sforzo straordinario poiché stiamo parlando della metà dell'intero traffico italiano. Chiediamo comprensione per le attese, da domani migliorerà la performance e martedì andremo a pieno regime”. Grazie ai test a Fiumicino, fanno sapere dall'Unità di Cirsi della Regione Lazio, individuato il primo caso positivo: è un giovane di Pescara di ritorno da Malta. "Avviato il contact tracing. In corso la notifica alla Asl abruzzese. Il giovane è già stato avvisato telefonicamente e posto in isolamento".

Zingaretti: “Ora è tempo della responsabilità da parte di tutti”

Un nuovo appello, dopo quello del giorno di Ferragosto, è arrivato anche dal presidente della Regione Nicola Zingaretti, attraverso un video pubblicato sulla sua pagina Facebook. “Nelle settimane scorse ci sono stati messaggi sbagliati, come se il Covid fosse scomparso. Non è così e, nel ringraziare i tanti operatori della sanità che non hanno mai smesso di stare in trincea, dobbiamo essere chiari. Non possiamo lasciare solo sulle loro spalle la lotta al virus - ha detto il governatore del Lazio -. Ora è tempo della mobilitazione della resposabilità, da parte di tutti. Come Regione Lazio partono i test per chi sta tornando dai Paesi a rischio. In prima linea per contenere questa pandemia e non disperdere i sacrifici fatti”.

Coronavirus Lazio: tutti i numeri

Nel Lazio sono arrivati a 9127 i casi totali di coranvirus nel Lazio da inizio pandemia; 1284 gli attuali positivi. Sono 6973 le persone guarite, 870 i decessi.

