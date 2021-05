Coronavirus: nel Lazio contagi sotto quota mille, 10 i decessi. Ricoveri ancora in calo

Sotto quota mille i contagi da coronavirus giornalieri nel Lazio, ma a fronte di un numero di tamponi più basso. I dati come ogni giorno sono stati resi noti dall’Assessorato alla Sanità della Regione: sono 788 i nuovi casi su oltre 28mila test (ieri erano stati circa 40mila) di cui più di 12mila tamponi (-3.915 rispetto a ieri) e oltre 16mila antigenici. Stabile il rapporto tra positivi e tamponi che è al 6%, e scende al 2% se si considerano anche gli antigenici.

Come riferito nel bollettino, poi, nelle scorse 24 ore sono stati 10 i decessi (-5), 1300 i guariti. Per quanto riguarda invece la pressione sulle strutture ospedaliere sono in calo sia il numero dei ricoverati che quello delle terapie intensive occupate: il primo è oggi a 1832 (- 36 in 24 ore) e il secondo pari a 266 (-7 in 24 ore).

Coronavirus Lazio: il dettaglio dei contagi

Per quanto riguarda la distribuzione dei contagi, nella provincia di Roma i contagi totali sono stati 586, di cui 387 nella Capitale. Nelle altre quattro province del Lazio i casi totali sono stati 210, di cui 88 nel territorio pontino; altri 64 sono stati riscontrati invece tra i residenti della provincia di Frosinone, 37 in quella di Viterbo e 21 in quella di Rieti.

Coronavirus Lazio: il bollettino

Questa invece la situazione generale nel Lazio: sono circa 37mila le persone ancora positive in tutta la regione, a fronte di oltre 330mila contagi totali che sono stati registrati da inizio pandemia. Sono 286mila le persone poi guarite, 7877 i deceduti. Oltre 35mila positivi, infine, sono in cura presso il proprio domicilio.

La campagna vaccinale

Intanto prosegue la campagna vaccinale nella regione: secondo i dati aggiornati alle 18 da Salute Lazio, sono 2.229.961 le somministrazioni totali con 756mila persone che hanno ricevuto anche la seconda dose. Nella mattinata di oggi una visita a sopra a Rieti per verificare le modalità del Open Day è stata svolta dall’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. “Ringraziamenti alle operatrici e gli operatori sanitari. Grande successo di adesione” ha commentato D’Amato.

Coronavirus Lazio: le altre notizie