Coronavirus, nel Lazio altri 1.283 contagi in un giorno, 6 i decessi. Oltre 16mila attuali positivi

Restano sopra quota mille i contagi giornalieri da coronavirus nel Lazio: nel bollettino diffuso oggi, mercoledì 24 novembre, dalla Regione i nuovi casi sono 1.283 a fronte di 51.259 test, di cui 19.734 molecolari e 31.525 antigenici. Scende leggermente rispetto a ieri il rapporto tra positivi e tamponi che è del 2,5% (in tutta Italia è del 2,2%).

Nel bollettino poi sono riportati anche 6 deceduti, 4 dei quali non avevano ricevuto la vaccinazione, e 793 guarigioni. Aumenta anche oggi il numero dei ricoverati: nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio i positivi sono 697 (20 in più nelle ultime 24 ore mentre il 1° novembre erano 407), mentre le terapie intensive occupate sono 87 (+3 rispetto a ieri, +30 rispetto all’inizio del mese).

Coronavirus Lazio: i dati nelle singole province

La maggior parte dei contagi di oggi sono concentrati nella provincia di Roma, 935 in totale di cui 605 solo nella Capitale; gli altri 348 sono poi distribuiti nel resto della regione: 137 casi sono stati accertati nel territorio pontino e 101 nella provincia di Viterbo; altri 81 sono in quella di Frosinone e 29 in quella di Rieti. Due dei decessi, poi, sono stati registrati in provincia di Latina e nella Tuscia, gli altri nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 24 novembre

Si aggiorna il quadro generale nel Lazio dove supera quota 16mila il numero degli attuali positivi: di questi, quasi 700 sono ricoverati mentre circa 15.500 sono in cura in isolamento domiciliare a casa. Quasi 416mila sono invece i contagi totali accertati nel territorio regionale dall’inizio della pandemia, con circa 390mila guariti. I deceduti sono stati 8.945. Rispetto al bollettino di un anno fa, sono stati oggi 56 i decessi in meno mentre il numero dei contagi è più basso di 1.226 unità. Oggi negli ospedali del Lazio ci sono 2.664 ricoverati in meno in area medica e 258 in terapia intensiva. Sono, infine, 66.549 le persone in isolamento domiciliare in meno (qui il bollettino del 24 novembre 2020).

La campagna vaccinale

Attenzione puntata nell’ambito della campagna vaccinale sulla terza dose: nella giornata di ieri sono state 128.042 le prenotazioni e di queste 35mila si riferiscono a persone che hanno anticipato l’appuntamento a 150 giorni come previsto dalla circolare ministeriale. Terze dosi somministrate che fino ad oggi sono state oltre 509mila, pari al 10% della popolazione. Per domenica 28 novembre, intanto, sono stati organizzati open day per over 40 ad accesso libero. Iniziative sono in programma anche a Latina e Formia (qui tutti i particolari).