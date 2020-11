Coronavirus Latina: a novembre in provincia più della metà dei decessi totali, 4500 i casi

Non si inverte la tendenza della curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: anche ieri i casi giornalieri hanno superato quota 200, come accade ormai da oltre una settimana. Sono stati infatti 257 i nuovi positivi di cui ha dato comunicazione la Asl con il bollettino con una crescita che si mantiene pressoché stabile, ma su numeri ancora alti. Nei primi 23 giorni di novembre sono stati più di 4500 i casi, quasi il doppio rispetto a quanti ne sono stati accertati in tutto ottobre.

Coronavirus Latina: il triste bilancio dei decessi

Triste il bilancio dei decessi nella provincia che ieri ha pianto altri 3 morti, due dei quali residenti a Latina e uno a Terracina. In questo mese sono stati già 72, più di tutti quelli che sono stati registrati nei 7 mesi tra marzo e ottobre (55). Da inizio pandemia in tutto il territorio pontino ci sono stati, infatti, 127 decessi.

Coronavirus Latina: tutti i numeri

Sono quasi 8200 i contagi totali in provincia da inizio pandemia - 8170 - con un indice di prevalenza - il numero delle persone risultate positive per 10.000 abitanti - arrivato a 142,02. Allo stato attuale i positivi sono 6228; i ricoverati al momento sono 162, 6066 le persone che sono curate a domicilio. I guariti hanno raggiunto quota 1815.

Coronavirus Latina: la mappa dei nuovi contagi

Dei 257 nuovi casi di ieri, 83 sono stati riscontrati a Latina città, il dato più alto di sempre. Sono stati altri 23 in totale i comuni toccati nelle scorse 24 ore nuovamente del Covid-19; i contagi sono così distribuiti: Aprilia (37), Castelforte (6), Cisterna (14), Cori (3), Fondi (18), Formia (14), Gaeta (1),Itri (3), Lenola (3), Minturno (8), Monte San Biagio (1), Pontinia (2), Priverno(8), Roccagorga (1), Roccasecca dei Volsci (2), Sabaudia (1), San Felice Circeo (2), S. Cosma e Damiano (13), Sermoneta (4), Sezze (16), Sonnino (4), Spigno Saturnia (2) e Terracina (11).

Contagi covid sul lavoro: casi in aumento in provincia di Latina

Aumentano in provincia di Latina le denunce di infortuni sul lavoro da covid 19. Fino a ottobre 2020 sono state 126 sul territorio pontino, con un'incidenza del 4,3% sul totale di quelle registrate nel Lazio. A fine settembre erano 66 e rappresentavano il 3,8% delle denunce complessive della regione. A rivelarlo sono i dati elaborati dalla Uil del Lazio e della provincia di Latina (qui i dettagli della notizia).

Positivi tra gli ospiti del dormitorio: il punto

I tamponi molecolari hanno confermato la positività al coronavirus di 22 tra gli ospiti del dormitorio di Latina di viale XXIV maggio. Erano stati 24 quelli risultati positivi al test antigenico rapido effettuato giovedì sera all'esterno della struttura gestita dalla cooperativa Medi Hospes. Sono stati trasferiti tutti all’hotel covid della Asl di Latina (qui la notizia).

Coronavirus Lazio: la situazione attuale

Sono stati 2341 i casi ieri in tutto il Lazio - a fronte però di meno tamponi, oltre 20mila -. Rispetto alle 24 ore precedenti sono aumentati i decessi, 48, e i guariti sono stati 357. Il dato importante è quello del calo del numero delle terapie intensive (335), mentre i ricoveri sono 3351. Quasi 105mila i contagi attuali da marzo mentre sono 83889 gli attuali positivi, 19mila i guariti, 2026 i decessi

D’Amato: “Non ripetiamo gli errori dell’inverno scorso”

Dimezzata nel Lazio l’incidenza cumulativa per 100mila abitanti che passa da 558 a 275 casi. “Il virus rallenta la sua corsa, ma bisogna continuare con le misure adottate” ha commentato l’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’Amato. “Una delle principali cause di diffusione del virus nella prima fase tra il febbraio e il marzo scorso sono stati gli esiti delle cosiddette settimane bianche. Non ripetiamo gli stessi errori” ha aggiunto l’assessore facendo riferimento al tema caldo di questi giorni, quello della stagione sciistica e dello stop agli impianti, insieme anche a quello delle prossime vacanze di Natale.

Controlli anti covid del Nas: nel mirino studio pediatrico e laboratorio di analisi

Intanto dei controlli a tappeto la lotta contro il covid sono stati effettuati nei giorni . Le ispezioni in provincia di Latina hanno riguardato laboratori privati di analisi in cui vengono effettuati test antigenici rapidi e anche ambulatori medici. Nel sud pontino scoperto uno studio pediatrico che operava senza misure di sicurezza e un laboratorio che non applicava il prezzo calmierato di 22 euro per i test rapidi (i dettagli della notizia).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento