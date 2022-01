Coronavirus e scuole: la Asl potenzia i centri per i test agli studenti: dove farli in provincia

C’è anche il tema delle scuole tra i più delicati in queste settimane in cui, complice anche la massiccia diffusione della variante Omicron, i contagi da coronavirus sono aumentati in maniera esponenziale anche nel territorio della provincia di Latina. Secondo l’ultimo bollettino settimanale diffuso dalla Asl - e aggiornato al 18 gennaio sono più di 2mila i positivi, tra studenti, docenti e personale scolastico, con 207 classi in quarantena; numeri che raccontano una situazione resa ancora più complicata dalle nuove regole sulle quarantene che sono state disposte dal Governo con l’ultimo decreto e messe di fatto in pratica con il rientro a scuola dopo le vacanze natalizie.

Il decreto, lo ricordiamo, diversifica le disposizioni, che sono state pensate per scongiurare il più possibile il ricorso alla dad, a seconda del grado delle scuole ma che sono di difficile applicazione per gli istituti e che a volte seguono un sistema macchinoso come accade per le elementari: nelle scuole primarie, infatti, in caso di un positivo in classe risulta necessario un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso (T0) e un altro test ripetuto dopo cinque giorni (T5).

Proprio per cercare di ovviare a tutta una serie di disagi legati all’esecuzione dei test rapidi, la Asl pontina, così come reso noto nel corso dell’ultima riunione in Prefettura lo scorso venerdì, ha deciso di potenziare il numero dei centri disponibili sul territorio pontino per poter svolgere i tamponi agli studenti, con dei drive in speciali per le scuole e dei walk in.

Oltre a quello dell’ex Rossi Sud a Latina, che resta interamente per le scuole, nei sei drive in stabili che ci sono in provincia (a Latina, Aprilia, Gaeta, Terracina, Fondi e Gaeta) verranno realizzate delle sezioni dedicate a cui potranno fare riferimento le famiglie per effettuare i test rapidi agli studenti (sempre previa prenotazione). A questi si aggiungono poi i walk in che saranno attivati in altri cinque centri dell territorio pontino dove si potranno svolgere i tamponi antigenici velocizzando le procedure, soprattutto proprio per quanto riguarda le scuole elementari. I wlak in saranno realizzati presso i locali Pat a Cori, Sabaudia, Sezze e Minturno e presso l’ospedale di Formia.