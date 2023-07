Senza acqua in uno dei giorni più caldi dell’estate: l’interruzione idrica in cinque città della provincia

Sarà una giornata certo non facile per i residenti delle cinque città della provincia pontina che dal pomeriggio di oggi, giovedì 20 luglio, rimarranno senza acqua per alcuni lavori sulla condotta adduttrice da Sardellane che sono stati annunciati da Acqualatina e che sono “necessari per evitare più gravi disagi nel fine settimana”. L’interruzione idrica è prevista dunque dalle 14.30 con il ripristino del servizio atteso per le prime ore di domani mattina.

Una decisione, quella di procedere con i lavori in uno dei giorni più caldi dell’estate, che non è stata ben accolta dai cittadini e che ha creato qualche polemica con il Pd che ha invitato Acqualatina ha posticipare l’intervento.

E proprio il caldo, come ha spiegato l’azienda, e i massicci consumi di acqua dovuti alle alte temperature sono alla base dei lavori previsti per la giornata di oggi. “In queste settimane - è stato spiegato attraverso una nota -, Acqualatina ha rafforzato le proprie attività di risanamento e ammodernamento delle reti idriche su tutto l’Ato4 in quanto, a causa dell’innalzamento delle temperature, la richiesta d’acqua e i consumi sono in continua crescita. Gli interventi, infatti, hanno l’obiettivo di aumentare la disponibilità idrica attraverso il recupero delle perdite, così da evitare lo svuotamento dei serbatoi e garantire la continuità di servizio. La società si scusa con i cittadini per le difficoltà vissute a causa dei lavori ma, qualora non si intervenisse in tal senso, i disagi sarebbero ben più estesi e prolungati”.

Dal primo pomeriggio di oggi, dunque, Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina resteranno senza acqua. Nello specifico queste sono le zone interessate:

- Latina: intero comune a esclusione di Latina scalo, Borgo Bainsizza, borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere; borgo S Maria, Borgo Carso e Podgora

- Pontinia: intero comune

- Sabaudia: intero comune

- San Felice Circeo: intero comune a esclusione del centro storico, Via del Sole e Via del Faro

- Terracina: Colle la guardia I e II e Via San Felice Circeo.

Proprio per far fronte ai disagi, Acqualatina, ha potenziato il servizio attraverso le autobotti che saranno a disposizioni dei cittadini per tutto il periodo dell’interruzione idrica. Saranno dislocate:

- Latina: piazza A. Celli (nei pressi del parcheggio dell’Asl); largo Cavalli (zona Q5); zona Piccarello (via don Torello nei pressi del Palabowling); parcheggio Viale Mario Lauro Pietrosanti (alle spalle dell’ufficio Agenzia delle Entrate);

- Pontinia: piazza Kennedy

- San Felice Circeo: piazza IV Ottobre (B.go Montenero); piazza Italo Gemini presso pineta;

- Sabaudia: piazza del Comune.