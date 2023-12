Verifiche antincendio e prove di evacuazione negli ospedali: la Asl pontina si organizza

Entro il 31 dicembre simulazioni di un'emergenza dovuta a un incendio e prove di evacuazione negli ospedali del Lazio. Lo ha chiesto nei giorni scorsi la Regione a tutte le Asl, le aziende ospedaliere, i policlinici e gli istituti. Una decisione che arriva dopo l'incendio divampato nella notte tra l'8 e il 9 dicembre all'ospedale di Tivoli, per verificare l'efficienza dei sistemi antincendio delle strutture sanitarie.

Anche la Asl pontina dunque si sta organizzando, con l'obiettivo di rispettare la tempestica degli interventi richiesta dalla Regione. La direzione aziendale sta dunque mettendo in moto la complessa macchina organizzativa che prevede appunto non solo verifiche anticendio straordinarie ma anche prove di evacuazione che coinvolgeranno personale sanitario e anche pazienti. E' chiaro che le operazioni non potranno riguardare tutti i settori dell'ospedale e non potranno essere capillari. Al momento si sta procedendo a una mappatura delle sedi per poi organizzare nel dettaglio il piano operativo, insieme alle squadre specializzate che si occupano dei sistemi antincendio nei nosocomi, ed elaborare un calendario preciso degli interventi.