Duplice omicidio a Cisterna, giovedì l'ultimo saluto a Nicoletta Zomparelli e Renée Amato

E' stata fissata la data dei funerali di Nicoletta Zomparelli e Renée Amato, 47 e 19 anni, madre e figlia, uccise per mano del finanziere Christian Sodano nel pomeriggio di martedì scorso, 13 febbraio. La esequie saranno celebrate giovedì 22 febbraio, alle 15, nella chiesa di Santa Maria Assunta, a Cisterna.

Per quella giornata il sindaco Valentino Mantini ha annunciato il lutto cittadino, specificando anche che il Comune di costituirà parte civile al processo contro l'omicida. Intanto, proprio sul funerale delle donne c'è un giallo che riguarda una raccolta fondi via web organizzata da qualcuno per sostenere le spese ma non autorizzata dalla famiglia. Un caso su cui sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine e un'inchiesta della procura.

Venerdì la città di Cisterna si è mobilitata con una fiaccolata che ha raccolto quasi 5mila persone, con un lungo corteo che dal centro della città ha raggiunto il quartiere San Valentino, dove abita la famiglia di Desyrée, la ragazza scampata alla strage, e dove vivevano le due vittime. Un'altra manifestazione è stata invece organizzata nella giornata di ieri dal Centro donna Lilith di Latina per ribadire che "Se toccano unə, toccano tuttə".

Sul fronte delle indagini proseguono gli accertamenti degli investigatori che nei giorni scorsi hanno sequestrato i cellulari di Christian Sodano, ma già emergono particolari inquietanti su alcuni messaggi con precise minacce che il 27enne rivolgeva a Desyrèe che voleva lasciarlo.