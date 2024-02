L'ultimo saluto alle vittime della strage: centro blindato per il funerale

E' il giorno dell'addio a Nicoletta Zomparelli e Renée Amato, madre e figlia uccise da Christian Sodano. La città di Cisterna si ferma oggi, 22 febbraio, per l'ultimo saluto, alle 15 nella chiesa di Santa Maria Assunta in cielo.

Le salme delle due donne partiranno dal policlinico di Tor Vergata, dove è stata effettuata nei giorni l'autopsia, e raggiungeranno l'abitazione della famiglia Amato, teatro della strage consumata il 13 febbraio. Il corteo funebre partirà poi, nel pomeriggio, proprio dal quartiere San Valentino per raggiungere la chiesa di piazza XIX marzo. Madre e figlia saranno poi tumulate al cimitero di Cisterna, in una cappella di famiglia.

In considerazione della possibile presenza di numerose persone alla cerimonia funebre, il Comune ha emesso un'ordinanza che dispone la chiusura e l'interdizione al traffico di alcune strade. In particolare, a partire dalle 14,30 e fino al termine delle esequie è stata disposta la sospensione temporanea della circolazione veicolare su Corso della Repubblica, nel tratto compreso dall'intersezione via Don Minzoni- via Rossini fino all'intersezione con Largo Risorgimento. Analogo divieto di circolazione riguardarà, alle 14 alle 16,30, anche via Zanella, e dalle 13 alle 17 via San Pasquale con divieto di sosta e rimozione forzata.

Nella giornata di oggi anche bandiere a mezz'asta negli uffici comunali e negli edifici pubblici e la proclamazione del lutto cittadino.