Cisterna si ferma per l’addio a Nicoletta e Renée: lutto cittadino nel giorno dei funerali

Lutto cittadino a Cisterna nel girono dei funerali di Nicoletta Zomparelli e Renèe Amato. Nelle scorse ore il sindaco Valentino Mantini ha firmato l’apposita ordinanza con tutte le disposizioni per giovedì 22 febbraio quando nella chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo saranno celebrate le esequie di madre e figlia uccise a colpi di pistola dal finanziere Christian Sodano. Un duplice femminicidio che ha provocato in tutta la comunità “sgomento, dolore e incredulità” insieme a profonda commozione. Per questo “l’amministrazione comunale, anch’essa vivamente colpita dal tragico evento - si legge nel provvedimento -, interpretando i sentimenti diffusi sconcerto e sofferenza”, intende “manifestare in modo tangibile e solenne la partecipazione dell’intera comunità di Cisterna al dolore per la scomparsa” delle due donne “testimoniando sentita vicinanza ai loro cari”.

Nello specifico per la giornata di giovedì 22 febbraio è stata ordinata l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nelle sedi comunali e in tutti gli edifici pubblici; la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche nell’arco di vigenza del lutto cittadino; la sospensione dell’attività lavorativa negli esercizi commerciali, nelle imprese e nelle attività artigianali, dalle 14.00 e fino alla conclusione delle esequie e del passaggi del corteo funebre, con l’abbassamento delle serrande; il divieto di attività ludiche, ricreative e di intrattenimento su suolo pubblico, unitamente ad ogni altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso della giornata.

L’invito ai cittadini, alle organizzazioni politiche, sociali e produttive e ai loro aderenti, alle associazioni di qualsivoglia natura e ai loro associati, alle categorie professionali e al personale ad esse collegato è quello di esprimere la partecipazione al lutto mediante la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto, durante la celebrazione funebre. Viene poi chiesto a tutti, comprese le scuole di ogni ordine e grado e tutti gli uffici pubblici, di onorare il ricordo di Nicoletta Zomparelli e Renèe Amato e di tutte le vittime di femminicidio e violenza con un minuto di raccoglimento e silenzio alle 15; di esporre un drappo/simbolo rosso fuori da ogni luogo di lavoro, ricreativo, associativo e abitativo nella giornata del lutto cittadino; di osservare, in tutta la città, in particolare dalle 15.00 e fino al termine delle esequie, il massimo silenzio, con attenzione alle emissioni sonore musicali, a quelle legate alla circolazione dei veicoli a motore, a qualsivoglia produzione di rumore o suono contrastante con il clima di raccoglimento indicato.