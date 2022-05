“Haters e piccoli eroi”: il docufilm su Valerio Catoia per la campagna contro il cyberbullismo

La storia di Valerio Catoia, l'atleta paraolimpico che nell’estate del 2017 a Sabaudia ha salvato una bambina che stava per annegare, al centro della campagna della polizia contro il cyberbullismo. Il documentario a lui dedicato sarà proiettato domani, 25 maggio, nel corso dell’incontro dal titolo “Haters e piccoli eroi” rivolto agli studenti che si terrà presso la Sala San Marco del Centro Pastorale Diocesano di via Sezze a Latina alla presenza del questore Michele Spina.

Il video è stato realizzato dalla Polizia di Stato in collaborazione con l’istituto di cinematografia Roberto Rossellini di Roma e narra la storia di questo ragazzo speciale, raccontata da ragazzi come lui, attraverso un linguaggio amato dagli adolescenti, per combattere il cyberbullismo

Valerio è un campione dei Gruppi sportivi Paralimpici italiani, poliziotto ah honorem ed insignito del titolo di Alfiere della Repubblica. A soli 17 anni ha salvato una bambina di 10 anni travolta dalle onde del mare; nonostante il gesto eroico e i riconoscimenti istituzionali conseguiti è stato oggetto di ripetuti insulti sui canali social. Grazie anche al sostegno della famiglia, Valerio non si è abbattuto ed oggi è diventato il testimonial della campagna della polizia postale per prevenire il fenomeno del cyberbullismo tra gli adolescenti.

Il video, dopo la presentazione ufficiale avvenuta a Roma il 17 marzo, è divenuto oggetto di una campagna informativa rivolta alle scuole su tutto il territorio nazionale e la distribuzione è avvenuta anche attraverso le pagine social istituzionali dei promotori coinvolti. L'obiettivo è quello di sensibilizzare ragazzi, genitori, fruitori della rete e insegnanti sul tema del contrasto di tutte le forme di prevaricazione legate a un uso scorretto degli strumenti digitali e alla prevenzione dei rischi e dei pericoli di Internet.

L’iniziativa peraltro, coincide con la giornata internazionale dei bambini scomparsi, per continuare a tenere alta l’attenzione su un fenomeno estremamente preoccupante, che vede la Polizia di Stato impegnata a tutelare le fasce più deboli e in particolar modo i minori. Dopo la proiezione avrà luogo un dibattito concernente, in particolare, i giovani ed il cyberbullismo.