Seimila dosi di droga destinate allo spaccio: il sequestro nel casolare in campagna

Era sicuramente destinata allo spaccio la droga sequestrata nei giorni scorsi dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Terracina e della Stazione di Sonnino a un 41enne del posto nella cui abitazione, in un casolare alla periferia del paese, erano anche stati trovati tre fucili calibro 12 risultati oggetto di un furto commesso alcuni anni fa a Latina, una pistola sprovvista di matricola e con canna alterata e circa 500 cartucce di diverso calibro.

Nello stesso edificio i militari hanno trovato un consistente quantitativo di marijuana, circa 13 chilogrammi, e hashish, circa 40 grammi. La consulenza tecnica disposta dall’Autorità Giudiziaria inquirente ha quantificato il principio attivo e il numero di singole dosi medie ricavabili, nel numero complessivo di circa 6.1150.

Nel provvedimento cautelare che ha portato agli arresti domiciliari l’uomo, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina sottolinea come gli indici sintomatici che la sostanza stupefacente fosse destinata allo spaccio sono evidenti: "il quantitativo; la differente tipologia; le modalità di presentazione della stessa, in buste trasparenti dello stesso peso e con impresso un medesimo segno identificativo; la presenza di materiale per il confezionamento e la pesatura quali buste trasparenti, forbici, nastro isolante e da imballaggio, bilancini di precisione”.

Oltre alle accuse di ricettazione e detenzione illegale di armi, nonché detenzione di arma clandestina e di munizionamento il 41enne è accusato anche di detenzione ai fini spaccio di più qualità di sostanze stupefacenti.