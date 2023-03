Per Marco Pannone si prospetta un trasferimento in Italia

A quasi quattro mesi dall'aggressione subita dal venticinquenne fondano, all'uscita di un pub a Londra, per Marco Pannone potrebbe profilarsi il trasferimento in Italia."Dalle notizie apprese dalla famiglia - fa sapere il presidente della Pro Loco Fondi Gaetano Orticelli - è iniziato uno scambio di informazioni tra il nosocomio di Londra, il King's College Hospital, e una struttura romana, necessarie per attivare in sicurezza il trasporto di Marco". I genitori di Marco, la mamma Enza e il papà Giuseppe, provati anche dalla lunga permanenza a Londra accanto al figlio, sperano che il ragazzo possa recuperare presto le forze necessarie.

I medici di Londra hanno intanto praticato un ulteriore intervento che facilita l'alimentazionedi Marco. La Pro Loco di Fondi ha provveduto a effettuare l'undicesimo fonifico alla famiglia, pari a 950 euro. La somma totale, da quando è stata avviata la raccolta fondi,arriva così a 18.205 euro. Parallelamente anche il

Restano provati i genitori del giovane, mamma Enza e papà Giuseppe, dalla lunga permanenza accanto al loro figlio. Ma non disperano, anche perché i medici di Londra hanno praticato un ulteriore intervento che facilita l'alimentazione di Marco che gli permetterà di recuperare le forze necessarie.il Club Lions International di Fondi ha attivato una raccolta tra i suoi soci, versando per la famiglia di Marco 550 euro. La gara di solidarietà della raccolta di denaro continua utilizzando l'Iban intestato all'associazione Pro Loco Fondi Aps IT77M0200873971000102768396, indicando nella causale: Aiutiamo Marco Pannone e i suoi familiari.