Furto nella sede del Banco alimentare: danni per 30mila euro. Ritrovato il furgone

La buona notizia è che è stato ritrovato il furgone rubato, ma i danni subiti dalla sede di Aprilia del Banco Alimentare del Lazio durante il furto dell’atra notte sono davvero ingenti e si aggirano intorno ai 30mila euro.

Sono le ultime notizie che arrivano dopo il colpo messo a segno nella struttura che si trova presso il polo CulturAprilia sulla Pontina.

I malviventi sono entrati in azione nella notte di Ferragosto; dopo aver messo a soqquadro i locali dal magazzino hanno rubato le derrate alimentari che erano state raccolte e che erano destinate alle persone bisognose. Ma durante la fuga i ladri hanno portato via anche il furgone che veniva utilizzato per le distribuzioni e che era stato appena riparato grazie alle donazioni,

“Abbiamo una bella notizia: è stato ritrovato il furgone - hanno fatto sapere dal Banco Alimentare del Lazio -. Dobbiamo però ancora capire lo stato. Nonostante questa bella notizia abbiamo le prime stime dei danni subiti: oltre 30mila euro. Saremo più precisi nelle prossime settimane. Siamo grati per l'attenzione e la solidarietà delle istituzioni, a partire dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, e della comunità, volontari e amici. Continuate a supportarci, abbiamo bisogno del vostro sostegno”.