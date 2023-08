Chiosco distrutto dalle fiamme con una molotov, arrestati in tre. Come sono stati incastrati

Sono un 39enne, originario dei Castelli romani, e una coppia, un 34enne e una 30enne, residenti ad Aprilia le tre persone arrestate dai carabinieri che hanno indagato sull’incendio al chiosco La Bodeguita ad Anzio. E’ l’epilogo di settimane di lavoro da parte dei militari dopo che per la seconda volta, il 22 giugno scorso, il chiosco era andato in fiamme. Un secondo incendio nello stesso locale, a distanza di pochi giorni, che questa volta aveva distrutto la struttura.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Anzio hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Velletri, nei confronti dei tre accusati di incendio doloso in concorso, violazione dei sigilli, fabbricazione e detenzione di ordigno incendiario, nonché esplosione di ordigni.

Le indagini

Le indagini sono state condotte dai carabinieri, coordinate dalla Procura di Velletri; i militari analizzando e confrontando i filmati di diversi sistemi di videosorveglianza, sono riusciti dapprima a risalire all’auto utilizzata dalla coppia il 22 giugno e, successivamente, a sequestrare indumenti compatibili con quelli utilizzati dagli autori dall’incendio al chiosco. Le ulteriori attività, lo studio dei tabulati telefonici e delle celle radio base, nonché analisi dei cellulari sequestrati agli indagati, hanno consentito di individuare un terzo uomo, accusato di aver predisposto l’ordigno incendiario utilizzato, tipo molotov.

In particolare, di fondamentale importanza per le indagini sono stati due video, uno relativo al sopralluogo effettuato sul sito poche ore dopo l’incendio ed uno riguardante l’ordigno incendiario. Al termine delle indagini all’alba di ieri, i carabinieri di Anzio hanno eseguito l’ordinanza nel territorio di Aprilia, dove tutti gli interessati erano temporaneamente domiciliati. I due uomini sono stati portati nel carcere di Velletri e la donna nel carcere di Rebibbia.

Gli incendi al chiosco

Questo incendio, come detto, si era verificato pochi giorni dopo quello che la notte tra il 19 e il 20 giugno aveva interessato lo stesso chiosco; già in quel caso era stata accertata la matrice dolosa grazie alla presenza di tracce di benzina trovate dai vigili del fuoco. Inoltre, la Bodeguita Beach era stata chiusa la scorsa estate in quanto al centro di un'inchiesta della procura di Velletri in seguito all'omicidio del 25enne di Aprilia Leonardo Muratovic ucciso con un’arma da taglio. Per quel delitto sono stati arrestati tre ragazzi.