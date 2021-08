Incendio alla Sep di Pontinia, vertice in Prefettura. L’ipotesi del dolo

E’ stato al centro di un vertice che si è tenuto ieri in Prefettura l’incendio alla Sep di Pontinia. Sul rogo che nella serata di domenica 22 agosto ha interessato l’impianto di compostaggio che si trova nella zona industriale di Mazzocchio le indagini sono ancora alle battute iniziali, anche se la pista dell’origine dolosa sembra essere al momento quella più battuta.

Ancora nella giornata di ieri, dopo essere riusciti ad avere ragione delle fiamme, i vigili del fuoco sono tornati sul luogo dell’incendio insieme anche al personale del Niat, il Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale, e ai carabinieri per cercare elementi che possano essere utili alle indagini e per risalire alle cause dell’incendio che è divampato poco prima delle 22 domenica sera.

L’altro tema importante da affrontare, poi, è quello ambientale. E anche di questo si è parlato ieri nel corso del vertice che si è tenuto in Prefettura a cui hanno preso parte gli stessi vigili del fuoco insieme anche ad Asl e Arpa, oltre al sindaco di Pontinia Carlo Medici. Lo stesso primo cittadino ha fatto sapere che sono attesi per questa sera i risultati dei campionamenti effettuarti dall’Arpa sul luogo dell’incendio per capire se dalla nube di fumo consueguente alle fiamme che hanno colpito l'impianto di via Marittima sono state sprigionate sostanze pericolose per l’ambiente o le culture.

Intanto nella giornata di ieri il sindaco Medici ha emanato un’ordinanza che, in via precauzionale, dispone una serie di misure per la tutela della salute pubblica, tra cui quella di tenere chiuse le finestre, di non raccogliere, o comunque lavare accuratamente, i prodotti ortofrutticoli mentre è vietato il pascolo all’aperto e non si possono effettuare neanche manifestazioni o eventi nel raggio di mille metri dal punto del rogo.