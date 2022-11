Settimana drammatica: cinque i morti sulle strade della provincia pontina

E' stata un settimana drammatica quella che si è appena conclusa sulle strade della provincia pontina: sono stati cinque gli incidenti con esito mortale registrati in soli sei giorni, due dei quali sulla Pontina che si conferma una delle arterie più pericolose nel territorio pontino.

Nella serata di sabato 12 novembre, proprio sulla strada statale 148 un uomo di 51 anni di origini moldave, Stepan Galatan, ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto condotta da una donna di 48 anni. Una dinamica assurda, su cui sono in corso comunque gli accertamenti dei carabinieri di Aprilia: da quanto emerso, infatti, la vittima era scesa dalla sua vettura ferma a bordo carreggiata per un’avaria quando è sopraggiunta, mentre viaggiava in direzione Latina, la Citroen C3 su cui viaggiava la donna che non ha fatto in tempo a vedere l’uomo, che a quanto pare si trovava a ridosso della corsia. L’automobilista si è subito fermata e ha allertato i soccorsi ma purtroppo per il 51enne non c’è stato nulla da fare.

E’ tutta ancora da chiarire, invece, la dinamica dell’incidente di venerdì 11 novembre costato la vita a Enrico Toto, il 55enne deceduto in seguito al sinistro avvenuto lungo via La Gialla, la strada che collega l’Appia a Doganella di Ninfa. L’uomo era in sella al suo scooter quando è uscito fuori strada finendo contro un palo della luce che costeggia la carreggiata. Un impatto violento che non gli ha lasciato scampo. Sull’incidente sono in corso le indagini della polizia locale di Cisterna che ha ascoltato diversi testimoni e ha effettuato un accurato sopralluogo alla ricerca di elementi utili che possano chiarire la dinamica del sinistro. Nella serata di venerdì gli stessi agenti hanno infatti provveduto a far portare via dal luogo dell’incidente anche una vettura, una Fiat 500, per capire se e come può essere rimasta coinvolta.

Sempre la polizia locale, ma questa volta di Latina, in settimana ha invece chiuso il cerchio in pochi giorni sull’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di martedì 8 novembre lungo la Migliara 45 a Borgo San Michele e costatato la vita ad una donna di 75 anni, Elda Caiola, che in quel momento viaggiava in auto insieme al marito. Da quanto emerso, infatti, il sinistro sarebbe stato causato da una vettura che poi è scappata via. Nelle 48 ore successive la polizia locale è riuscita ad individuare il veicolo che avrebbe causato l’incidente, una Kia Sportage, e indagato il proprietario, un 61ennedi Pontinia.

Aveva invece 83 anni l’uomo che nel pomeriggio di lunedì 7 novembre è deceduto in seguito ad un altro incidente che si è verificato lungo via Nettuno a Cisterna. Da una prima ricostruzione, sembra che l’anziano, Remo Macinati, stesse viaggiando in direzione della Pontina quando ha improvvisamente perso il controllo del veicolo e sbandato finendo prima contro un’altra vettura in sosta e poi al centro della carreggiata. E’ deceduto dopo essere arrivato in ospedale.

Poche ore prima un altro sinistro si era verificato sulla Pontina, questa volta nel territorio di Terracina, in seguito al quale ha perso la vita il 79nne Marino Minari. L’uomo, secondo gli accertamenti svolto dalla polizia stradale, era alla alla guida di una Ford Fiesta quando si è scontrato con un’altra vettura che usciva da una stazione di servizio. Soccorso, purtroppo, per lui non c’è stato nulla da fare.

E la stessa Pontina nel fine settimana è stata teatro di altri due gravi incidente. Il primo si è verificato nella mattinata di ieri, domenica 13 novembre, con una vettura che si è capovolta all’altezza del chilometro 72 nel territorio di Latina, causando il ferimento di due ragazzi. Nel pomeriggio sempre di ieri e sempre sulla strada statale, ma questa volta ad Aprilia, una vettura, per cause che sono ancora al vaglio, è andata fuori strada finendo la sua corsa sopra lo spartitraffico.