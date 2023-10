Karibu e Consorzio Aid, sit in della Uiltucs nel giorno dell’udienza preliminare

E’ in calendario per domani, venerdì 6 ottobre, l’udienza preliminare nei confronti di Marie Therese Mukamitsindo e Liliane Murekatete, moglie e suocera del deputato Aboubakar Soumahoro, e delle altre quattro persone coinvolte nell’indagine della Procura di Latina sulla gestione delle cooperative nella provincia pontina.

E proprio per domani è in programma in piazza Buozzi, davanti al Tribunale, il sit in di protesta organizzato dalla Uiltucs di Latina a cui parteciperanno anche i dipendenti della Karibu e del Consorzio Aid. La manifestazione si svolgerà dalle 9 alle 14 per ribadire, spiegano dalla sigla sindacale, “le difficoltà e il disagio dei lavoratori che ancora oggi non hanno percepito stipendi, liquidazione di fine rapporto e competenze finali o che hanno perso il lavoro. Il tutto a causa dei rappresentanti di Karibu e Consorzio Aid”.

La stessa Uiltucs Latina ha annunciato che il sindacato insieme ai lavoratori si costruiranno parte civile.