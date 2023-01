Tragico bilancio sulle strade: tre morti dall'inizio dell'anno

E' drammatico il bilancio degli incidenti stradali in questi primi giorni del nuovo anno. Una scia di sangue che fa contare già tre vittime dal 1 gennaio a oggi, mentre il mese di dicembre si è chiuso con un sinistro mortale tra due mezzi pesanti, sulla Monti Lepini a Priverno, che ha provocato la morte di due conducenti, Alessandro Robibaro e Roberto Serafini, il primo originario di Sezze l'altro residente a Cisterna.

Proprio nella notte di Capodanno invece un altro dramma si è consumato a Terracina, nella frazione di Borgo Hermada, dove Alfredo Trevisan ha perso la vita uscendo fuori strada con il suo scooter e finendo contro un albero. Il suo corpo è stato rinvenuto la mattina successiva, intorno alle 7. Un altro incidente si è poi verificato la mattina del 5 gennaio, lungo la Migliara 58 tra i territori di San Felice Circeo e Terracina. La vittima è Salvatore Astarita, 66 anni, residente a San Felice. L'uomo era in sella alla sua bicicletta quando è stato travolto da un'auto che viaggiava nella sua stessa direzione di marcia e che lo ha tamponato. Un urto violento, che ha fatto sbalzare il 66enne sul parabrezza e poi sull'asfalto.

Ventiquattr'ore più tardi, sulla Marittima II, nel territorio di Pontinia, è morto invece il 26enne Christoph Seifriedsberger atleta della nazionale austriaca di canottaggio che da qualche tempo era si trovava in ritiro a Sabaudia con la sua squadra per allenarsi. Il giovane era in sella alla sua bici ed è stato investito da un'auto lungo la strada. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare.

Un altro incidente, sempre il 6 gennaio, si è poi verificato nel comune di Prossedi, dove un motociclista di 50 anni è precipitato da un dirupo dopo essere uscito fuori strada. L'uomo, dopo essere stato recuperato da una squadra di vigili del fuoco, è stato affidato alle cure dei sanitari.