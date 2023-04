Omicidio a Sabaudia, l'ultimo saluto a Marco Gianni: cerimonia laica al palazzetto di Pontinia

Si terrà oggi, sabato 15 aprile, la cerimonia di saluto a Marco Gianni, il 31enne, allenatore e giocatore di pallamano, ucciso a colpi di fucile il pomeriggio del 13 aprile nell'azienda di famiglia, a Borgo San Donato. A darne comunicazione è la società Handball Club Pontinia.

L'ultimo saluto è in programma alle 15,30. Si tratterà di una cerimonia laica organizzata al palazzetto dello sport Marica Bianchi di Pontinia. "Chi lo riterrà opportuno potrà prendere la parola dando il suo saluto a Marco - scrive la società di pallamano Pontinia in una nota - La famiglia chiede di non portare fiori ma di procedere con una donazione che poi verrà devoluta in beneficienza".

Per l’occasione sarà possibile entrare nel palazzetto seguendo il percorso indicato sul posto. Il parcheggio da utilizzare è quello esterno (ci saranno indicazioni sul posto) e la famiglia chiede che la struttura sportiva venga rispettata e visitata in maniera ordinata. All’appuntamento sarà presente la società Handball Club Pontinia e una delegazione del Gaeta Handball ’84, società con la quale Marco Gianni giocava.