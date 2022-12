Ucciso sulla spiaggia davanti ai bagnanti: in tre a processo per l’omicidio

E’ stato rinviato a giudizio Raul Esteban Calderon l'argentino accusato del delitto di Selavdi Shehaj, detto “Passerotto”, avvenuto sulla spiaggia di Torvaianica a Pomezia il 20 settembre 2020, come anche di quello di Fabrizio Piscitelli, noto come “Diabolik” ucciso con un colpo di pistola alla testa un anno prima, il 7 agosto del 2019, nel parco degli Acquedotti a Roma.

L’accusa nei suoi confronti è di omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso e detenzione abusiva di armi dopo l’inchiesta condotta dai pm della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, coordinati dai procuratori aggiunti Michele Prestipino e Ilaria Calò. In relazione all'omicidio di Torvajanica, oltre all'argentino andranno a processo anche Enrico Bennato e Giuseppe Molisso.

Il processo si terrà a Frosinone il 20 febbraio. Secondo l’atto di accusa dei pm, Enrico Bennato e Calderon "con premeditazione e agendo in concorso tra loro e con altra persona allo stato non identificata che fungeva da palo – si legge nel capo di imputazione - agendo travisati dall'uso di mascherine e caschi integrali al momento della fuga, si portavano in pieno giorno sul lungomare di Torvaianica frazione di Pomezia e all'altezza del chiosco denominato ‘Bora Bora’ e a distanza ravvicinata esplodevano due colpi di arma da fuoco con una pistola calibro 7,65 browning colpendo al collo Shehaj" ferendolo gravemente; l'uomo morirà qualche giorno dopo in ospedale.

Per questo omicidio, aggravato dal metodo mafioso perché "maturato nell’ambito del contrasto tra associazioni criminali organizzate", Molisso è accusato di aver condiviso con Raul Calderon "la pianificazione di tempi e modi dell'omicidio e provvedeva al reperimento di un'arma da fuoco calibro 9 non utilizzata in occasione del delitto e del ciclomotore viceversa utilizzato, consegnati entrambi a Calderon, tramite Guido Cianfrocca e Luca De Rosa". Anche per questi ultimi la procura ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio. Nel procedimento risultano come parti offese i familiari di Shehaj.