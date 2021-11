Notte di follia a Sonnino, tenta di uccidere i genitori con una motosega: 28enne arrestato

La lite nata per futili motivi dopo che il ragazzo è rincasato in preda a un forte stato di alterazione per l’assunzione di alcol. E' accusato di tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale