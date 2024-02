Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 10 e domenica 11 febbraio

Fine settimana di Carnevale: tante sono le piazze in festa con sfilate di carri o gruppi mascherati nella provincia di Latina, ma per chi ama passare il tempo in maniera più tranquilla, magari andando a teatro o partecipando a qualche manifestazione come sempre sono tante le opportunità tra le quali scegliere.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni

Ultimo appuntamento con le Feste della polenta nelle borgate di Sermoneta, gli amanti del piatto invernale per eccellenza potranno approfittare solo di questo fine settimana per partecipare. Presso il bel Museo di Piana delle Orme invece ci sarà una due giorni dedicata ai 100 anni dell’URI Unione Radiofonica Italiana, la prima società a trasmettere trasmissioni per conto dello Stato.

Carnevale

Tanti i comuni che hanno già iniziato a festeggiare il Carnevale con varie iniziative alcune che si fermano a questa domenica e altre che proseguono fino a martedì grasso (qui tutti gli eventi per il Carnevale).

Spettacoli dal vivo

Diversi gli spettacoli dal vivo in questo week end: a Priverno si anticipa il fine settimana venerdì sera con lo spettacolo Uno Nessuno Centomila che vede protagonista il bravissimo Enrico Lo Verso, anche al D’Annunzio di Latina è protagonista Pirandello con la Compagnia dell’Inedito. Mentre per gli amanti del jazz sempre a Latina si terrà il concerto del Vittorio Solimene Quartet.

Mostre

Tante le mostre da vedere a Latina e in provincia: in occasione del Carnevale arriva ad Aprilia la collettiva I Colori dei Saturnali, allo Spazio COMEL sarà inaugurata la mostra di fotografia di Alessandro Reale L’Infinito Istante. Proseguono invece a Latina la collettiva Living in colors alla OminArt Gallery, Arte e Meccanica personale di Carmine Cerbone alla Stoà, l’omaggio a Giuseppe Di Salvo presso Spazio Idea e a Gaeta Verso Dove personale del fotografo Franco De Luca.

Cinema

Per chi ama guardare film sul grande schermo, come sempre nelle sale pontine c’è una vasta programmazione.