Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 2 e domenica 3 marzo

Arriva il fine settimana e finalmente ci si può rilassare e divertire senza pensare al solito tran tran quotidiano, c’è tempo per uscire a fare una passeggiata, andare a vedere una mostra o uno spettacolo a teatro, o a sentire un concerto. Come sempre nella provincia pontina c’è l’imbarazzo della scelta. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni e visite guidate

Diversi gli appuntamenti di questo week end per scoprire i luoghi più suggestivi della provincia e alcuni dei personaggi che l’hanno frequentata e amata nel tempo: a Formia per esempio si omaggia il grande Lucio Dalla in occasione dell’anniversario della sua nascita, a Priverno si tengono i primi eventi che ricordano gli 800 anni dalla morte di San Tommaso d’Aquino con una serie di incontri e visite guidate nei luoghi da lui frequentati. A Piana delle Orme ci sono i Museum Days con aperture straordinarie e prezzi dei biglietti ridotti. Si terrà una escursione che partirà da Valle Marina a Monte San Biagio per arrivare allo splendido teatro romano di Terracina.

Spettacoli dal vivo

Tanta la musica e gli spettacoli dal vivo questo fine settimana, si parte già dal 1 marzo con un omaggio a Pino Daniele, nel fine settimana si potrà assistere allo spettacolo Il Belcanto PopLirico al Fellini di Pontinia o a un coinvolgente thriller al Teatro Moderno che vede protagonista Francesca Chillemi, oppure si potrà portare i bambini a teatro a vedere una versione moderna di Alice nel Paese delle Meraviglie a Priverno.

Mostre

Diverse le mostre da vedere a Latina e in provincia: proseguono al MUG Museo Giannini di Latina la personale dell’artista andalusa Adela Ojeda, la collettiva Living in colors alla OminArt Gallery e l’omaggio a Giuseppe Di Salvo presso Spazio Idea.

Cinema

Per chi ama guardare film sul grande schermo, come sempre nelle sale pontine c’è una vasta programmazione.