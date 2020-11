Turismo sostenibile, lo stabilimento “Appeal Double view” premiato come Lido Green 2020

L'“Appeal Double view” premiato anche lui come “Lido Green 2020” del lungomare di Latina, nell'ambito dell'iniziativa promossa da Abc con il Comune. L’importante riconoscimento per lo stabilimento balneare è arrivato grazie ad un innovativo macchinario pulisci-spiaggia elettrico, un generatore elettrico a basso impatto acustico e di emissioni e nuovi progetti con il timbro della sostenibilità ambientale.

La menzione speciale, con tanto di targa da esporre nella elegante e funzionale location al lido di Latina, lato Rio Martino, è stato consegnato da Abc. A ricevere il premio dalla mani degli ispettori ambientali di Abc, Gioia Manduzio e Filippo Serra, coordinati dall’ingegner Fabio Porzi, è stato il presidente del gruppo proprietario dello stabilimento Giuseppe Pastore, che ha anche presentato i progetti futuri per vivere il lungomare di Latina in modo ecosostenibile, a cui saranno accompagnati percorsi formativi rivolti ai giovani e realizzati con Abc.

“Le nostre iniziative presenti e future sono finalizzate a far crescere nelle giovani generazioni il senso di appartenenza verso la città di Latina, la consapevolezza di potersi riconoscere in quei luoghi dove stanno crescendo e quindi poterli rispettare – ha affermato Giuseppe Pastore – Si tratta di una leva importante sulla quale agire per responsabilizzare il cittadino verso quel senso civico necessario per consentire a tutti di contribuire a mantenere la città il più possibile bella e accogliente. La valorizzazione del paesaggio, la salvaguardia del territorio in una armonia tra sviluppo turistico e sostenibilità ambientale, rappresentano principi su cui basare la pianificazione del futuro della nostra città. Gli investimenti tecnologici che stiamo realizzando e i progetti green a cui lavoriamo, vanno proprio in questa direzione e questo premio è il giusto riconoscimento agli sforzi che stiamo mettendo in campo pur nelle tante difficoltà legate all’emergenza sanitaria ed economica che stiamo vivendo. Ecco perché sono davvero soddisfatto di questo significativo gesto nei nostri confronti”, ha concluso Pastore.