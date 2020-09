Elezioni amministrative e referendum, si vota: seggi aperti anche nella provincia di Latina

Sono stati aperti oggi, domenica 20 settembre, i seggi anche nei 33 comuni della provincia di Latina dove si vota per il referendum costituzionale confermativo relativo alla riduzione del numero dei parlamentari e a Fondi e Terracina anche per le amministrative. Le operazioni di voto sono iniziate questa mattina alle 7 e proseguiranno fino alle 23 di questa sera; seggi aperti di nuovo domani, lunedì 21 settembre, sempre alle 7 e si potrà votare fino alle 15. Una volta completate le operazioni di voto, inizieranno quelle per lo scrutinio; nell’ordine si procederà prima a quello relativo alle elezioni politiche suppletive, poi a quello per il referendum e successivamente, senza interruzione, a quello per le regionali - 7 le Regioni al voto in tutto il Paese -. Lo scrutinio per le amministrative seguirà dalle 9 di martedì 22 settembre.

Sono queste le prime elezioni ai tempi del coronavirus, e i primi effetti i sono visti nella giornata di ieri, quella dedicata all’insediamento e all’organizzazione dei seggi: come è accaduto in buona parte del Paese, anche nella provincia pontina sono state centinaia le rinunce da parte di presidenti di seggi e scrutatori: la paura del contagio è alta e in tanti alla fine hanno deciso di rinunciare con i Comuni chiamati agli straordinari per le sostituzioni. Le operazioni di voto, invece, in questa prima giornata sembrano svolgersi senza particolari problemi.

Affluenza alle urne

Non appena disponibili saranno diffusi anche i dati dell’affluenza alle urne sia per le elezioni amministrative a Fondi e Terracina che per il referendum nei 33 comuni della provincia pontina. I dati saranno forniti oggi alle 12, alle 19 e alle 23 e domani alla chiusura dei seggi alle 15.

Elezioni amministrative a Fondi e Terracina

I cittadini di Fondi e Terracina sono chiamati alle urne oggi e domani anche per l’elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale. In corsa in entrambi i comuni ci sono 6 candidati a primo cittadino; 16 e 11 sono invece rispettivamente le liste presentate. Da evidenziare come sia a Fondi che Terracina al primo turno il centrodestra si sia presentato diviso con Lega e Forza Italia insieme ma senza FdI, che ha schierato in entrambi i casi un suo candidato.

A Fondi la sfida è fra Francesco Ciccone (lista Fondi Vera), Raniero De Filippis (Pd e lista Camminare Insieme), Giuseppe Manzo (Movimento 5 Stelle), Beniamino Maschietto - sindaco facente funzioni uscente dopo l’elezione di Salvatore De Meo al Parlamento Europeo - (Forza Italia, Lega, Democrazia Cristiana e le liste Io Si, Litorale & Sviluppo Fondano e Noi per Fondi), Giulio Mastrobattista (Fratelli d’Italia, lista Giulio Mastrobattista Sindaco e Patto per Fondi) e Luigi Parisella (liste Fondi Terra Nostra, La mia Fondi e Riscossa Fondana).

Sei i candidati sindaco anche a Terracina, il più grande comune al voto nel Lazio in questa tornata elettorale. La sfida è tra Antonio Cittarelli (Pd), Valentino Giuliani (Forza Italia, Lega e lista Valentino Giuliani Sindaco), Gianfranco Scissione (lista Scissione Sindaco), Gabriele Subiaco (Europa Verde Terracina) Roberta Tintari - sindaco facente funzioni uscente dopo l’elezione di Nicola Procaccini al Parlamento Europeo -(Cambiamo con Toti, Fratelli d’Italia, Insieme per Roberta Tintari Sindaco e Uniti e Liberi), e Piero Vanni (Movimento 5 Stelle).

Referendum sul taglio dei parlamentari

Anche in tutti i comuni della provincia, poi si vota per il referendum costituzione confermativo che taglia il numero dei parlamentari; viene chiesto agli elettori se confermare o meno una legge di riforma costituzionale già approvata dal Parlamento. Questo il quesito: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente ‘Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari’, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?”. Se il voto degli elettori di oggi e domani confermasse la legge approvata dalla prossima legislatura si avranno 115 senatori in meno e 230 deputati in meno. Nel referendum confermativo non è previsto il quorum, quindi si procede al conteggio dei voti validamente espressi indipendentemente se abbia partecipato o meno alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto.

Amministrative e Referendum: misure anti-Covid 19

Come detto, il voto di oggi domenica 20 settembre e domani lunedì 21 settembre verrà ricordato come il primo ai tempi del coronavirus. Massima attenzione dunque per le operazioni di voto che dovranno essere eseguite nella massima sicurezza. Per prevenire il rischio di contagio e garantire il regolare svolgimento del procedimento elettorale, i ministri dell'Interno e della Salute hanno sottoscritto un protocollo sanitario e di sicurezza. Diverse le misure che sono state adottate per l'allestimento e l'ingresso ai seggi: tra le altre cose, sono previsti accessi contingentati percorsi distinti di entrata e di uscita, distanziamento tra i componenti del seggio e tra questi e gli elettori. E obbligatorio l'uso della mascherina da parte degli elettori come anche per i presidenti e gli scrutatori di seggio. Indicazioni specifiche sono poi state fornite per quanto riguarda l’igienizzazione dei luoghi e le operazioni di spoglio. Gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 che hanno chiesto di avvalersi del voto domiciliare sono complessivamente 1820.