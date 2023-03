Roma-Latina tra le priorità del presidente Rocca. Tiero: “Bene pressing sul commissario”

Ci sono anche le infrastrutture, con la Roma-Latina in testa, tra le priorità in agenda per il nuovo presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, insieme a sanità, in cima all’elenco, mobilità, rifiuti e situazione finanziaria dell’Ente. E’ stato lo stesso governatore del Lazio a illustrare oggi davanti al Consiglio regionale le linee programmatiche del suo Governo, presentando anche i membri della Giunta. “In questi cinque anni abbiamo un dovere nei confronti di quei cittadini che non sono andati a votare, che hanno smesso di credere nelle istituzioni, soprattutto nei confronti dei nostri giovani” ha detto Rocca facendo riferimento all’alto astensionismo con sei elettori su dieci che alle ultime elezioni regionali di febbraio hanno deciso di disertare le urne.

Come detto ci sono le infrastrutture tra le priorità del nuovo Governo della Regione Lazio. Su questo tema Rocca punta ad “accelerare le opere dove già sono state stanziate risorse importanti” come la Orte-Civitavecchia e la Roma-Latina, ha detto. “Bisogna dare risposte anche alle migliaia di pendolari che vivono il disagio sulla rete ferroviaria” ha aggiunto promettendo pure massima attenzione alla provincia di Rieti dotandola di maggiori collegamenti, a iniziare da ferrovia e Salaria.

"Accelerare sulla Roma-Latina"

E proprio sull’importanza della Roma-Latina - dopo che ieri in commissione Bilancio della Camera è stato approvato lo schema di decreto del presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla realizzazione dell’opera - è tornato oggi il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Enrico Tiero, che questa mattina ha preso parte alla seduta. "Ho ascoltato con grande attenzione la relazione del presidente Rocca. In particolare giudico positivamente la volontà espressa di accelerare la realizzazione delle infrastrutture per le quali sono già stati stanziati i fondi necessari, come in primis la Roma-Latina. Ritengo importante far sentire forte la pressione sul commissario nominato e prendo in parola l'impegno assunto in tal senso dal governatore. Nel mio piccolo - ha detto Tiero - eserciterò un grande pressing affinchè venga finalmente realizzata l'opera infrastrutturale più importante della nostra regione. La provincia di Latina deve uscire dall'isolamento storico che tanti danni ha provocato all'economia e al tessuto produttivo pontino. Diciamo basta a ritardi e rinvii. Come del resto auspico che si accelerino le procedure per la Cisterna-Valmontone, la strada di collegamento dall’autostrada A1 al mare pontino. Senza dimenticare - ha poi concluso il consigliere regionale e vice portavoce di FdI nel Lazio - l’importanza strategica della Pedemontana, un'opera stradale che Formia e l'intero golfo di Gaeta sta aspettando da decenni”.

La giunta del presidente Rocca

Nel corso della seduta del Consiglio regionale il presidente Rocca ha presentato anche la nuova giunta. Il governatore terrà ad interim la delega alla Sanità. Nelle sue mani anche: informatica, sedi istituzionali, cinema, Pnrr, fondi europei. Roberta Angelilli, vicepresidente, è l’assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione; al Bilancio, Programmazione economica, Politiche agricole, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste c’è Giancarlo Righini; Fabrizio Ghera è il titolare delle deleghe su Mobilità, Trasporti, Tutela del territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio; Simona Renata Baldassare è l’assessore alla Cultura, Pari opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile; Massimiliano Maselli ai Servizi sociali, Disabilità, Terzo settore, Servizi alla persona; Pasquale Ciacciarelli all’ Urbanistica, Politiche abitative, Case popolari, Politiche del mare; Giuseppe Schiboni si occuperà invece di Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito; Elena Palazzo assessore all’Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità. Manuela Rinaldi ai Lavori pubblici, Politiche di ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture. Luisa Regimenti al Personale, Polizia locale, Enti locali, Sicurezza urbana.