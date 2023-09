Le notizie più importanti di oggi 25 settembre 2023 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, lunedì 25 settembre, attraverso le notizie e i fatti più importanti che riguardano Latina e la sua provincia.

- Dieci Daspo emessi dal questore di Latina Raffaele Gargiulo nei confronti di altrettanti tifosi, dopo la partita di calcio Latina- Fidelis Andria, disputata allo stadio Francioni lo scorso 23 aprile. Nell'ambito della stessa partita era già stato notificato un analogo provvedimento a un componente dello staff del Latina Calcio, il quale, al termine dell'incontro, aveva aggredito un dirigente della squadra avversaria. Le indagini della Digos e della divisione Anticrimine della questura hanno consentito di risalire ai responsabili: sei tifosi ospiti e quattro supporter locali (leggi qui la notizia completa).

- Identificati i responsabili del pestaggio avvenuto nella serata del 14 settembre scorso pressi dello stadio Quinto Ricci di Aprilia. I carabinieri della stazione, con il coordinamento del reparto territoriale, hanno avviato le indagini subito dopo l'episodio e sono riusciti a raccogliere elementi di prova a carico di tre persone, un cittadino italiano e due di nazionalità rumena (qui la notizia).

- Una notizia di cronaca giudiziaria dal tribunale di Latina: sarà sottoposto a una perizia per verificare la sua capacità di intendere e volere Franco Zampierollo, l’uomo arrestato a luglio 2022 con l’accusa di aver ucciso un uomo all'interno di una Rsa dove erano entrambi degenti. Il 77enne è accusato di omicidio preterintenzionale aggravato e la difesa aveva chiesto al giudice per l’udienza preliminare che venisse processato con il rito abbreviato condizionato all’audizione della sua psicologa proprio per dimostrare la sua incapacità di intendere e volere (leggi qui la notizia).

- Un arresto per droga a Latina da parte dei carabinieri: un 30enne è stato trovato in possesso di due involucri di plastica di un ovetto Kinder, di cui uno conteneva otto bustine di cellophane chiuse con all'interno dosi di cocaina, l'altro conteneva invece sostanza bianca sfusa, ancora non confezionata. La droga era occultata nella biancheria indossata.

- Un altro arresto per droga è avvenuto invece nel comune di Minturno. I carabinieri, nell'ambito di perquisizioni per contrastare il fenomeno dello spaccio, hanno arrestato un 43enne del luogo, trovato in casa con 40 dosi di cocaina, altre di hashish, materiale per il confezionamento e un bilancino.

- Una notizia di cronaca arriva anche dal comune di Itri, dove un uomo è stato arrestato per aver picchiato il fratello ed essersi scagliato anche contro i carabinieri intervenuti nell'abitazione (qui la notizia).