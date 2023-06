Le notizie più importanti di oggi 11 giugno 2023 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, domenica 11 giugno, attraverso le notizie e i fatti più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Una straordinaria ondata di maltempo si è abbattuta su parte della provincia di Latina e in particolare sulla zona dei Lepini. Più colpito il territorio di Sezze dove un violento nubifragio nel primo pomeriggio ha causato momenti di paura con allagamenti e disagi per i residenti. La situazione più delicata in zona Casali a causa di una frana. Alcune strade sono state temporaneamente chiuse e alcuni cittadini sono rimasti bloccati in casa. Al lavoro vigili del fuoco e protezione civile. Sul posto anche il sindaco Lidano Lucidi.

- E’ stata fissata al 20 ottobre la data dell’udienza in Cassazione nell’ambito del processo per la morte di Desirée Mariottini, la ragazza di 16 anni di Cisterna trovata senza vita nello stabile abbandonato di San Lorenzo a Roma il 19 ottobre 2018. La Suprema Corte sarà chiamata a esprimersi sulla sentenza con cui lo scorso novembre i giudici della corte di Assise di Appello hanno confermato le condanne di primo grado, tra cui due ergastoli, nei confronti dei quattro imputati.

- Importanti novità arrivano dal Giardino di Ninfa dove è stato presentato il restauro conservativo dei mulini che pompano l’acqua del fiume che scorre all’interno del giardino e che testimoniano come Ninfa da circa 1000 anni sia un luogo che produce energia in maniera pulita e innovativa. Ma questo è solo uno dei progetti in cantiere della Fondazione Roffredo Caetani.

- “Troppo lenta la marcia per la transizione energetica del Lazio”: questo il commento di Legambiente che con la XVII edizione del rapporto “Comuni Rinnovabili” ha fotografato la situazione in tutta la regione, diffondendo i dati che riguardano anche la provincia di Latina. Tre sono i comuni pontini, tra cui il capoluogo, tra i primi 10 in tutto il Lazio per l’uso del solare fotovoltaico.