Le notizie più importanti di oggi 14 febbraio 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, mercoledì 14 febbraio, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e la sua provincia.

- In primo piano il duplice omicidio di Cisterna: la morte di Nicoletta Zomparelli e Renée Amato, madre e figlia, intervenute per difendere Desirée dal suo fidanzato che la minacciava con un'arma in mano. Chi erano le vittime, chi era l'omicida, Christian Sodano, finanziere di 26 anni, ora arrestato e rinchiuso in carcere. La ricostruzione del tragico pomeriggio nel quartiere San Valentino: il litigio, la furia omicida, la fuga disperata di Desirèe per salvarsi.

- A Priverno una vittima per un incidente stradale. A perdere la vita un anziano, 86enne originario di Morolo, in provincia di Frosinone. L'uomo era alla guida della sua Fiat Panda quando, all'altezza dell'incrocio tra via Marittima e la Sp Sonninese, si è scontrato con un pullman della Cotral. Per lui nessuno scampo.

- Gli incendi e le occupazioni abusive al Colosseo e al Palazzo di vetro di Latina preoccupano le istituzioni. Il prefetto Maurizio Falco ha riunito il Comitato per l’ordine per analizzare la situazione di alcuni degli alloggi di via Bruxelles e viale Nervi. Costituito il gruppo interforze di monitoraggio.

- A Minturno tentano la truffa del finto incidente, ma la scena viene notata dai carabinieri che riescono a intervenire e a sventare il raggiro. La denuncia e un foglio di via sono scattati per due persone, moglie e marito della provincia di Napoli, entrambi già noti alle forze dell'ordine.

- Chiusura anticipata delle scuole e servizio mensa sospeso. E’ la decisione del Comune di Latina in vista dell’interruzione idrica annunciata da Acqualatina dal pomeriggio di giovedì 15 febbraio. L’acqua, dalle 13, mancherà infatti nel capoluogo pontino e in altri cinque centri della provincia (Sezze, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina) per consentire interventi sulla condotta adduttrice proveniente dalla Centrale Sardellane.