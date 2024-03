Le notizie più importanti di oggi 14 marzo 2024 a Latina e in provincia

Il riepilogo della giornata di oggi, giovedì 14 marzo, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti e interessanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Capitale della cultura 2026: è L'Aquila la città vincitrice. Le due città pontine di Latina e Gaeta restano quindi a mani vuote. Oggi la proclamazione nella sala Spadolini del ministero della Cultura. Le reazioni a caldo e i commenti della sindaca Matilde Celentano e del primo cittadino Cristian Leccese. Ma anche quelle dell'opposizione di Latina, con i quattro gruppi consiliari che parlano di "sconfitta prevedibile e scontata" e di un progetto "approssimativo, privo di visione e non inclusivo".

- La città di Aprilia ancora protagonista dei controlli Alto impatto, con verifiche a tappeto negli esercizi commerciali, sulle strade e nei quartieri a più alto rischio di degrado. La guardia di finanza ha sottoposto a sequestro 400 prodotti non sicuri, i carabinieri hanno chiuso alcune attività commerciali ed elevato sanzioni per migliaia di euro.

- Una notizia che arriva da Minturno, dove i carabinieri, nell'ambito di particolari controlli sui cantieri legati alla sicurezza sul lavoro, hanno multato la titolare di una ditta edile per 8mila euro.

- Due incidenti in poche ore, a Monte San Biagio e a Terracina. Nella tarda serata di ieri sull'Appia un tamponamento tra due auto ha fatto regustrare tre feriti, soccorsi dalle ambulanze e trasportati negli ospedali di Terracina e Formia. Questa mattina a Terracina un'auto è invece uscita fuori strada finendo in una cunetta sul margine della carreggiata, dopo lo scoppio di una gomma anteriore.

- Raffica di furti in diversi comuni della provincia negli ultimi giorni. I ladri sono entrati in azione in un autolavaggio di Priverno: dopo aver forzato il cancello di entrata e successivamente una porta sul retro del capannone, hanno portato via materiale per un valore di circa 2mila euro.

- Un incendio è divampato nella notta in un residence di Terracina, in via San Felice Circeo. Intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione locale. Il fuoco ha interessato un furgone che era parcheggiato all'interno del residence e ha lambito anche un'auto posteggiata nelle vicinanze.