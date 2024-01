Le notizie più importanti di oggi 18 gennaio 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, giovedì 18 gennaio, attraverso le notizie e le storie più importanti con le informazioni su tutto ciò che è accaduto a Latina e in provincia.

- La giornata si è aperta purtroppo con l'ennesima tragedia sulle strade. Un terribile incidente stradale è avvenuto nella notte lungo la Pontina, nel territorio di Aprilia. Due i veicoli coinvolti con un bilancio pesantissimo: due morti e sei persone ferite. A perdere la vita due ragazzi di Pomezia, di 24 e 27 anni. Entrambi si trovavano a bordo di una Smart Forfour che si è ribaltata in modo autonomo finendo capovolta sulla carreggiata. In un secondo momento una Panda, con a ordo tre ragazzi di Anzio, ha impattato contro la vettura.

- A Formia gli agenti di polizia hanno denunciato un ex appartenente alle forze dell'ordine per il reato di evasione dai domiciliari. L'uomo era stato arrestato a maggio del 2022 nell'ambito di un'operazione condotta da finanza e commissariato di polizia su un traffico di droga nel sud pontino. Era finito in carcere e successivamente gli erano stati concessi i domiciliari. Ma i numerosi permessi che l'uomo chiedeva per cure mediche hanno insospettito la procura e spinto gli agenti a pedinarlo. Così si è scoperto che l'uomo, approfittando delle uscite per visite mediche, sostava al bar.

-Più di 13.500 controlli, dai quali sono scaturite 128 informative di polizia giudiziaria, 18 sequestri in materia penale relativi a reati perpetrati a danno del demanio marittimo e dell’ambiente marino costiero, 643 sanzioni amministrative per un importo di poco inferiore ai 220.000 euro. E' il bilancio tracciato del compartimento marittimo di Gaeta tracciato dal comandante Biagio Mauro Sciarra. Sono state complessivamente 137 le persone soccorse in mare dalla guardia costiera.

- Ancora sconvolta la comunità di Minturno per la morte di Maria Giovanna Lioniello e Carmelo Martinoli, marito e moglie di 59 e 65 anni deceduti a pochi minuti di distanza in seguito a un malore. Oggi si sono celerati i funerali nella chiesa dell’Immacolata a Scauri (qui la storia).

- Ancora fermi i lavori di riqualificazione del Parco Falcone e Borsellino a Latina in attesa del pronunciamento del Tar. I giudici del tribunale amministrativo decideranno il prossimo 14 febbraio sul ricorso presentato dal gruppo di ditte escluse. Il caso discusso anche in commissione Trasparenza.

- Un'ultima notizia che riguarda Latina: la sindaca Matilde Celentano fa il punto a quasi due mesi dalla chiusura del palazzetto dello sport di via dei Mille. L'amministrazione sta lavorando su due fronti: la riapertura del Palabianchini e al contempo l’installazione di una nuova tensostruttura da dedicare allo sport.