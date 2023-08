Le notizie più importanti di oggi 3 agosto 2023 a Latina e nella provincia pontina

Ripercorriamo la giornata di oggi, giovedì 3 agosto, attraverso le notizie e i fatti più importanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi sul litorale di Latina dove un uomo è morto dopo essere intervenuto per soccorrere due ragazzine in difficoltà in acqua. E’ accaduto nel tratto di spiaggia libera nei pressi di Rio Martino. Vani i soccorsi prestati all’uomo per il quale non c’è stato purtroppo nulla da fare.

- Tre persone - una coppia e un 39enne - sono state arrestate dai carabinieri al termine delle indagini sull’incendio al chiosco La Bodeguita di Anzio del 22 giugno, locale chiuso la scorsa estate dopo l’omicidio di Leonardo Muratovic. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Velletri è stata eseguita ad Aprilia dove i due uomini e la donna vivono. Sono accusati di incendio doloso in concorso, violazione dei sigilli, fabbricazione e detenzione di ordigno incendiario, nonché esplosione di ordigni.

- Operazione della guardia costiera, in collaborazione con la polizia locale, a Terracina contro l’occupazione abusiva delle spiagge libere. Nel corso dei controlli che rientrano nell'ambito dell'attività estiva "Mare Sicuro" è stata fatta la scoperta delle attrezzature balneari - che sono state sequestrate - posizionate occupando abusivamente un’area demaniale e per di più senza avere alcuna autorizzazione per questo genere di attività. Due persone denunciate.

- Era destinata allo spaccio la droga sequestrata nei giorni scorsi dai carabinieri a un 41enne di Sonnino nel cui casolare alla periferia del paese erano anche stati trovati tre fucili rubati, una pistola sprovvista di matricola e con canna alterata e circa 500 cartucce di diverso calibro. Nel corso degli accertamenti oltre alle armi erano stati infatti rinvenuti anche 13 chili di marijuana. La consulenza tecnica ha quantificato il principio attivo e il numero di singole dosi medie ricavabili, circa 6.1150.