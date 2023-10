Le notizie più importanti di oggi 31 ottobre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo la giornata di oggi, martedì 31 ottobre, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Un’altra giovane vittima delle strade nella provincia di Latina: nelle scorse ore è deceduto Mirko Fiordigiglio, appena 20enne, che era ricoverato al San Camillo di Roma dopo un incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica a Fondi. Il ragazzo era in sella alla sua bici elettrica quando c'è stato lo scontro, per lui rivelatosi fatale, con una Smart.

- Continuano a emergere dettagli sull’inchiesta condotta dalla Guardia di finanza sulla coop Karibu e sul Consorzio Aid che ieri ha portato agli arresti domiciliari Marie Therese Mukamitsindo e Liliane Murekatete, suocera e moglie del deputato Aboubakar Soumahoro. Sotto la lente degli investigatori sono finite i fondi ricevuti dalle cooperative per l'accoglienza dei migranti e i progetti di integrazione ma anche le risorse "distratte" dalle reali finalità dei progetti. "Non ha compiuto atti di amministrazione né distrazione di fondi”: sono state le dichiarazioni rilasciate oggi dal legale di Liliane Murekatete, mentre per venerdì 3 novembre sono attesi gli interrogatori delle due donne e di Michel Rukundo, destinatario invece dell'obbligo di dimora.

- Arriva da Sabaudia un nuovo triste caso di maltrattamenti in famiglia: nella città delle dune i carabinieri hanno arrestato un giovane di 24 anni di origini indiane che aveva aggredito e ferito la moglie mentre lei teneva in braccio il loro bambino di circa un anno. Poi il marito violento, in preda ai fumi dell’alcol, si è scagliato anche contro i genitori della vittima e gli stessi miliatri. E’ finito in carcere.

- Un quinto arresto nell’ambito delle indagini della polizia che la settimana scorsa avevano portato alla scoperta di una maxi coltivazione di marijuana nella zona di borgo Le Ferriere, con all’interno centinaia di piante per un peso complessivo di 285 chili. Agli arresti è finito un uomo che risulta essere l'intestatario del contratto di affitto del terreno nel quale era stata realizzata la coltivazione di droga.

- Arriveranno giovedì 2 novembre in Comune a Latina gli ispettori del Ministero dell’Economia e delle Finanze. A darne notizia la stessa amministrazione che con una nota ha annunciato la visita del gruppo di ispettori che sarà nel capoluogo per una verifica amministrativa-contabile presso il municipio cittadino; l’attività durerà alcune settimane.