Capodanno 2023: eventi, festeggiamenti e divieti a Latina e in provincia. Tutte le informazioni

Si sta per chiudere anche il 2023 e la provincia pontina si prepara a vivere la sua ultima notte di questo anno. Sono tanti gli appuntamenti e gli eventi che sono stati organizzati nel capoluogo come in molti altri centri del territorio. Concerti, feste, spettacoli per trascorrere insieme la notte di San Silvestro, salutare il vecchio anno che se ne va e dare il benvenuto al nuovo che arriva.

Concerti feste ed eventi per Capodanno

A Latina dopo molte edizioni mancate - soprattutto a causa delle restrizioni per il Covid-19, torna il Capodanno in piazza con il concerto dei Tutti Frutti - promosso dall’amministrazione comunale nell’ambito del programma degli eventi per le festività natalizie -. E sarà una serata da vivere all’insegna della musica e del divertimento quella che si terrà in piazza del Popolo a partire dalle 21.30. Ma non solo il capoluogo, sono molti i comuni della provincia che per la notte più attesa dell’anno hanno promosso varie iniziative. Un ricco ventaglio di scelte con eventi che sono in programma anche per il primo giorno del 2024.

Un Capodanno in sicurezza

E proprio per vivere un Capodanno in sicurezza molte amministrazioni hanno emanato ordinanze ad hoc che vietano l’utilizzo di botti, petardi, fuochi d’artificio e oggetti similari. Questo per prevenire quegli incidenti che spesso si verificano proprio la notte di San Silvestro. Niente fuochi d’artificio neanche in piazza del Popolo per la festa della fine dell’anno. Come ha spiegato la stessa sindaca Celentano che nelle scorse ore, come prima di lei avevano fatto diversi primi cittadini della provincia (qui nel dettaglio). ha firmato anche lei un provvedimento. “In piazza del Popolo avremo uno spettacolo silenzioso ma al contempo luminoso che andrà a soddisfare, ne sono certa, le aspettative dei cittadini desiderosi di tornare il piazza per un Capodanno di tutto rispetto”. Attenzione alta in tutta la provincia sul tema della sicurezza dunque. Le amministrazioni locali sono intervenute anche con ordinanze cosiddette anti-alcol, che disciplinano la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche durante le serate di festa (qui nel dettaglio).

Strade chiuse a Latina

Non solo, ma sempre per garantire la massima sicurezza nel corso dell'evento che si terrà in piazza del Popolo, a Latina è stata prevista anche una variazione alla viabilità già dal pomeriggio del 31 dicembre. Con un’altra ordinanza del Comune sono stati disposti divieti e nuove regole nella maggior parte delle strade a ridosso del centro dove ci sarà appunto il clou dei festeggiamenti per Capodanno (qui nel dettaglio).