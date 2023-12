Botti vietati e ordinanze anti-alcol: come Latina e provincia si preparano al Capodanno

Anche la provincia di Latina si prepara a vivere la notte di San Silvestro in sicurezza. Nella maggior parte dei grandi centri del territorio infatti sono state predisposti divieti e restrizioni da parte dei Comuni che riguardano soprattutto i cosiddetti “botti” ma anche la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche.

A Latina, dove è previsto per la notte di Capodanno il concerto in piazza del Popolo, con un’ordinanza del Comune si vieta dalle 17 del 31 dicembre e per il 1° gennaio, fino al termine dei festeggiamenti, la somministrazione e la vendita per asporto di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5.0% per litro, nonché di bevande in contenitori di vetro e in lattine, e la vendita di bevande alcoliche tramite distributori automatici. Ad Aprilia nelle scorse ore il sindaco Lanfranco Principi ha firmato l’ordinanza che vieta su tutto il territorio comunale l’utilizzo di petardi e fuochi d’artificio dal 30 dicembre fino al 6 gennaio. “La misura preventiva è stata assunta tenendo conto dei danni che l’utilizzo di petardi, fuochi d’artificio e oggetti similari possono arrecare alle persone, agli animali e alle cose, incidenti spesso provocati dall’uso incauto e imprudente di tali dispositivi”. L’inosservanza del provvedimento comporterà una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro. “L’amministrazione – sottolinea il sindaco Principi – avverte il dovere morale di predisporre tutte le azioni volte a prevenire possibili incidenti derivanti dall’uso incauto di botti, petardi e materiali esplosivi. Ogni anno le cronache riportano un resoconto tragico degli incidenti e delle mutilazioni, soprattutto a danno di minori, che derivano dall’uso di fuochi d’artificio e similari. Inoltre, le sofferenze arrecate ai nostri amici a quattro zampe, il danno ambientale legato a emissioni e difficoltà di smaltimento di tale tipologia di rifiuto, ci hanno spinto a prevedere questa misura restrittiva a tutela dei nostri cittadini”.

Un analogo provvedimento è stato disposto anche dal primo cittadino di Cisterna, Valentino Mantini, che ha vietato dalle 00:01 del 31 dicembre alle 24 del 2 gennaio l’utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici su tutto il territorio comunale, al di fuori degli spettacoli di professionisti autorizzati, nei luoghi pubblici o anche privati se vi siano ricadute degli effetti pirotecnici su aree pubbliche e su private di proprietà di terzi . Anche in questo caso le sanzioni possono arrivare fino a 500 euro. Nello specifico è vietato l’uso di materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, anche se di libera vendita, e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti; sono esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palloni luminosi. “Anche quest’anno abbiamo inteso tutelare l’incolumità delle persone e degli animali da un uso sconsiderato e diffuso di materiale esplodente – affermano il sindaco Valentino Mantini e la delegata alla Tutela e diritti degli animali, Antonella Quattrocchi -. I botti, infatti, sono causa di incidenti e danni a persone nonché di forte stress per molti animali. Il fragore dell’esplosione, oltre allo spavento, li porta molto spesso a perdere l’orientamento con il rischio di smarrimento e di essere investiti”.

Lo stesso ha fatto anche il sindaco di Terracina Francesco Giannetti che con un apposito provvedimento vieta, tra domenica 31 dicembre e sabato 6 gennaio, “l’utilizzo di ogni tipo di fuoco d’artificio, petardi, spari, botti di qualsiasi tipo”, anche se in libera vendita su tutto il territorio comunale. Divieto di esplosione botti e petardi e deroga sugli orari di diffusione della musica sono invece i principali contenuti delle ordinanze emesse in occasione del Capodanno a Fondi. Il primo provvedimento, in vigore nei giorni 30 e 31 dicembre e 1° gennaio, è stato firmato dal sindaco di Fondi Beniamino Maschietto per “limitare incidenti e ferimenti ai danni di adulti, bambini e animali domestici”; restano quindi consentiti solo gli spettacoli pirotecnici a cura di professionisti e precedentemente autorizzati. La seconda ordinanza è stata invece emessa il 20 dicembre per consentire alle attività del centro storico di organizzare serate ed eventi musicali per dare il benvenuto al nuovo anno (qui nel dettaglio).

Per un Capodanno in sicurezza è intervenuto anche il sindaco di Gaeta che ha emanato una specifica ordinanza con cui si vieta dalle 13 del 31 dicembre alle 7 dell’1 gennaio e nelle giornate di 4, 5 e 6 gennaio dalle 18 alle 20 di vendere “qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro” e “l’abbandono da parte di chiunque di contenitori vuoti, lattine, bottiglie di vetro, la loro rottura e l’abbandono di cocci in aree pubbliche o a uso pubblico”. E’ fatto anche divieto di “usare e far esplodere su aree pubbliche e su suolo pubblico, al di fuori di spettacoli professionisti autorizzati, fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici". Anche a Formia il sindaco Gianluca Taddeo ha emesso un apposita ordinanza valida per le giornate del 31 dicembre e dell’1 gennaio (qui i tutti i dettagli), così come ha fatto il primo cittadino Gerardo Stefanelli che a Minturno vieta, dalle 17 del 31 dicembre alle 6 del 1° gennaio, a tutti gli esercizi commerciali, esercizi pubblici e attività di intrattenimento turistici di vendere “bevande per asporto di qualsiasi tipo in contenitori di vetro, alluminio o altro metallo, ad esempio lattine". E’ vietato anche dalle 22 del 31 dicembre alle 6 de 1° gennaio il consumo di bevande in contenitori di vetro, allumino o altri metalli in strada.