Coronavirus Latina: risale la curva dei contagi in provincia, record di decessi giornalieri

Dopo giorni in cui la curva aveva iniziato a scendere, sono tornati a crescere i contagi da coronavirus nella provincia di Latina: 217 quelli comunicati ieri, lunedì 14 dicembre, dalla Asl con il consueto bollettino, mentre per buona parte della scorsa settimana i nuovi casi erano sempre stati sotto quota 200.

Coronavirus Latina: il triste record di decessi giornalieri

E sempre ieri nel territorio pontino è stato registrato il record di decessi giornalieri: ben 9 in sole 24 ore. Il dato più alto di sempre da inizio pandemia, con i morti che da marzo ad oggi sono stati ben 201, la maggior parte dei quali registrati proprio nel corso di questa seconda ondata. Sono, infatti, già 51 quelli che si sono verificati nel solo mese di dicembre.

Coronavirus Latina: i numeri in provincia

Dando uno sguardo alla situazione generale, ha superato quota 12mila (per la precisione 12013) il numero totale dei contagiati in tutta la provincia di Latina da inizio pandemia; di questi 4097 sono guariti (22 le guarigioni registrate nelle scorse 24 ore), mentre allo stato attuale le persone ancora positive sono 7715.

Coronavirus Lazio: tutti i numeri

Stabili i ricoveri (2938) ma terapie intensive in aumento (347) così come i decessi: questa la situazione nel Lazio sulla base dei dati diffusi ieri dll’Assessorato alla Sanità della Regione. Sono stati 1315 i nuovi casi, 38 i decessi (2976 i totali da marzo) e più di 2mila i guariti in 24 ore (52166 i totali). Ad oggi gli attuali positivi sono 85849, 140991 i casi da inizio pandemia.

Verso una nuova stretta per le feste di Natale

Intanto si va verso una nuova stretta in vista delle festività natalizie, con misure più stringenti anche nel Lazio e nella provincia pontina che al momento restano in zona gialla. Il Governo entro le prossime 48 ore dovrebbe decidere sulle restrizioni. Ci sono diverse ipotesi al vaglio, emerse dopo l'incontro con il Cts. Si pensa ad un’Italia in zona rossa durante i giorni di festa solo con i servizi essenziali aperti, oppure una sorta di grande zona arancione, con i negozi aperti e i ristoranti chiusi. e poi all’anticipo del coprifuoco alle 18 o alle 20 e lo stop agli spostamenti già dal 19 dicembre (qui tutti i particolari).

D’Amato: “Nel Lazio rallenta la discesa dei casi”

“Rallenta la discesa dei casi nel Lazio”: questo il commento dell’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato dopo i dati comunicati ieri. "Il raffronto con i lunedì delle ultime due settimane di novembre evidenzia un rallentamento nella discesa. Erano -752 i casi tra il 23 novembre e il 30 novembre, mentre nei lunedì delle prime due settimane di dicembre il dato scende a -57 casi (7 dicembre-14 dicembre)”.

Con le Usca Latina si prepara ad affrontare la terza ondata

Le Usca, unità speciali di continuità assistenziale, nate per gestire sul territorio l'emergenza covid, saranno coinvolte in un progetto di implementazione della rete di assistenza legata alla pandemia. Successivamente, come annuncia la Asl, saranno inserite nella gestione della cura dei pazienti cronici della provincia pontina. Il servizio sarà incrementato dopo le festività di Natale e conta di arrivare a regime e di consentire, in previsione di una terza ondata, di gestire a domicilio i pazienti covid sintomatici evitando il sovraccarico dell’ospedale (i dettagli del progetto).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento