Vaccini: oltre 3 milioni di somministrazioni nel Lazio, prima dose al 42% della popolazione

“Un traguardo importante” ha commentato l’assessore D’Amato. Il presidente Zingaretti: “Stiamo entrando in una fase dove il numero dei richiami inizia a essere importante e le quantità di vaccini in arrivo sufficiente"

Nel Lazio superata la quota dei 3 milioni di vaccinazioni contro il coronavirus. L’obiettivo raggiunto oggi, lunedì 24 maggio, a poco meno di cinque mesi dall’inizio della campagna. Oltre 2 milioni di cittadini hanno ricevuto la prima dose, circa il 42,3% della popolazione target, mentre un altro milione ha completato il ciclo vaccinale.

“Un traguardo importante - ha commentato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato - che raggiungiamo nel giorno di apertura delle prenotazioni in farmacia. Le somministrazioni in farmacia partiranno dal 1 giugno con il vaccino monodose J&J. Domani martedì 25 maggio, alle ore 24, si aprirà l’ultima classe di età 40/43 anni (nati nel 1978/1981) mentre confermo che giovedì 27 maggio partiranno le prenotazioni per i maturandi e le somministrazioni avverranno nei centri Pfizer martedì 1, mercoledì 2 e giovedì 3 giugno”.

Soddisfazione per il traguardo raggiunto è stata espressa anche dal presidente della Regione Nicola Zingaretti. “Un buon risultato per una Regione che ha circa 5,7 milioni di abitanti - ha commentato il governatore del Lazio -. Stiamo entrando in una fase dove il numero dei richiami inizia a essere importante. Le quantità di vaccini in arrivo cominciano a essere sufficienti, viaggiamo sempre intorno alle 50mila somministrazioni quotidiane. Da oggi iniziano le prenotazioni per fare i vaccini nelle farmacie, saranno 450 le strutture interessate. In questo modo si moltiplicheranno le opportunità di vaccinazione”.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale nella provincia di Latina, sono oltre 210mila le somministrazioni totali, oltre 67mila le persone che hanno ricevuto anche la seconda dose.