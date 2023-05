Violenze all’Intermodale, preso l’uomo accusato di aver sequestrato la 16enne e picchiato il fidanzato

E’ stato catturato l’uomo accusato dei fatti avvenuti all’interno del sito dismesso dell’Intermodale a Latina Scalo. Come confermano anche dalla Questura, Dragos Daniel Marcu, il 31enne di origini romene che da giorni era ricercato, è stato rintracciato nella mattinata di oggi, domenica 7 maggio, in un sito dismesso nella zona di Pontenuovo.

Indagini serrate quelle condotte dalla Squadra mobile che hanno permesso di chiudere il cerchio intorno all’aggressore che era già stato identificato. Da giorni gli investigatori erano sulle sue tracce e le ricerche sono andate avanti senza sosta fino alla tarda mattinata di oggi quando è scattato il blitz.

L’uomo è accusato di essere il responsabile dei terribili fatti iniziati nel pomeriggio di mercoledì 3 maggio all'interno dellIntermodale dove i due adolescenti si erano addentrati. Qui si erano imbattuti nello straniero e poi era iniziato il loro incubo. Secondo una prima ricostruzione il ragazzo era stato colpito dall’uomo che poi ha costretto la ragazzina a seguirlo a bordo della minicar con cui erano entrati nell’area dell’ex zuccherificio. Ore interminabili e di paura per la giovane vittima sequestrata dal 31enne che avrebbe anche abusato di lei, e poi ritrovata in stato di shock non lontano dalla stazione ferroviaria.

Da allora le indagini e le ricerche erano andate avanti senza sosta, fino alla svolta di questa mattina. Il 31enne catturato è stato portato in Questura.