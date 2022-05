Cosa fare nel fine settimana? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

Arriva un altro weekend, il bel tempo invita a spostarsi e a stare all’aria aperta, per chi è in cerca di relax e il divertimento, la provincia pontina offre tantissimi appuntamenti: spettacoli, musica, manifestazioni, arte e molto altro ancora.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento per questo fine settimana.

Manifestazioni

– Aperture del Giardino di Ninfa

– Museo del Brigantaggio e Castello di Itri: visite guidate gratuite

– Maggio Sermonetano

– Passeggiate poetiche a Bassiano e Sermoneta

– Settimana europea dei parchi sui Monti Ausoni e Lago di Fondi



Spettacoli dal vivo e cultura

– Tendance: il festival della danza contemporanea

– Dentro Roma a Sezze

– Cinquecento giorni d’inferno e musica a Fondi

– Le Parole dei talenti: Morena Virgini e il suo Giochi di Maschere e altre poesie

– A Priverno il Maggio dei Libri

– Maggio dei Libri a Terracina

– Maggio dei Libri a Fondi



Mostre

– Ezio Sciotti il maestro del cinema dipinto, a Cisterna

– Il Canto del Corpo allo Spazio COMEL