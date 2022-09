Weekend a Latina e provincia: cosa fare sabato 24 e domenica 25 settembre

È arrivato l’autunno, ormai siamo nel pieno del trantran quotidiano, per fortuna arriva il fine settimana per staccare un po’ la spina e cambiare i nostri ritmi. Anche questo weekend, se volete passare qualche ora spensierata ci sarà l’imbarazzo della scelta: dalla musica dal vivo alla visite guidate, dall’arte alle manifestazioni e alle sagre e chi più ne ha, più ne metta.

Manifestazioni e Rassegne

Un fine settimana che coincide con le Giornate Europee del Patrimonio che saranno celebrate sia a Sabaudia che a Cori con laboratori e visite guidate. Esperienze alla scoperta del territorio sono offerte anche dalle Passeggiate Poetiche che stavolta si svolgeranno tra Bassiano, Sezze e Sermoneta e le ultime aperture autunnali del Giardino di Ninfa. Per i buongustai si consiglia anche una bella gita fuori porta per andare ad assaggiare le prelibatezze servite a Lariano alla Festa del Fungo Porcino, e per gli amanti dello sport a Formia ci sarà il Wind for Fun.

Spettacoli dal vivo e cultura

Tanti gli appuntamenti culturali: dai Salotti culturali, un’anteprima della Fiera di San Michele, tanto attesa ad Aprilia, un altro appuntamento con la musica classica con la rassegna L.A. Classica che si tiene a Latina Scalo e gli ultimi eventi della rassegna culturale che ha animato il mese di settembre a Cori.

Mostre

Tante le mostre da visitare nel weekend: allo Spazio COMEL di Latina sarà inaugurata la mostra antologica dedicata ai 50 anni di carriera di Antonio Farina; a Sermoneta si terrà la mostra diffusa Sinfonia dell’Arte, al MadXI prosegue L’Orizzonte degli Eventi, mostra antologica dell’artista Enzo Lisi, al Castello Caetani di Sermoneta fino a fine settembre si potrà ammirare l’eccezionale Spada di Cesare Borgia, ultimi giorni per ammirare l’esposizione Carta. Per un’arte sostenibile nel quartiere della Giudea

Cinema

Tra i vari appuntamenti del weekend dedicati al cinema a Gaeta si tengono gli ultimi giorni del Visioni Corte International Short Film Festival concorso dedicato ai cortometraggi. Non mancherà la consueta programmazione nelle sale pontine